В Москве продукты из супермаркетов начали доставлять роботы-курьеры «Яндекса»

Роботы-курьеры «Яндекс.Роверы» начали доставлять продукты из супермаркетов и заказы из ресторанов в московском районе Хамовники. Об этом «Афише Daily» рассказали представители «Яндекса».

Первыми супермаркетами, подключившими услугу доставки роботами, стали «ВкусВилл» и «Азбука Вкуса». Среди присоединившихся заведений — около 40 кафе и ресторанов района, часть из которых расположена на Усачевском рынке. В скором времени беспилотники начнут доставлять в Хамовниках продукты из «Яндекс.Лавки».

Вызвать робота с продуктами можно в приложениях «Яндекс.Еда» и «Яндекс Go». Заказ соберет сотрудник супермаркета или ресторана, после чего тот отправится по указанному адресу. Когда «Ровер» прибудет на место, покупатель получит уведомление, а в приложении появится кнопка «Открыть замок». Роботы способны доставлять заказ весом до 20 килограмм.