Роботы-курьеры «Яндекса» начали доставлять заказы из ресторанов в Москве и Иннополисе

Выбрать доставку роботом можно в приложении «Яндекс.Еды», там же можно отслеживать статус заказа и местоположение беспилотника, пока он не подъедет к указанному месту. Забрать заказ получатель сможет с помощью своего смартфона. Если свободных «Роверов» не окажется, заказ привезет обычный курьер.

В столице воспользоваться этой опцией пока могут только работники и посетители делового квартала «Белая площадь» у метро «Белорусская». Роботы доставляют еду из «Марукамэ», Steak it Easy, Boston Seafood & Bar, PRIME, PAUL и Cheese Connection. С подключением новых ресторанов зона беспилотной доставки будет расширяться, отметили в «Яндексе» .

В Иннополисе бесплатную беспилотную доставку можно выбрать в приложении «Яндекс.Еды» или в городском телеграм-боте. Компания планирует, что в будущем роботы будут не только возить заказы из ресторанов, но также «подключаться к другим задачам и помогать жителям с повседневными делами».

«Яндекс.Ровер» полностью автономен: сам планирует свой маршрут, оценивает ситуацию вокруг и объезжает препятствия. Он может передвигаться по тротуарам со скоростью пешехода, а также работать в любое время года и при любой погоде.

Роботов начали тестировать осенью 2019 года: на первом этапе они доставляли посылки в штаб-квартире «Яндекса» в Москве, затем начали перевозить небольшие грузы в Сколково. В октябре «Ровер» начал доставлять заказы из «Яндекс.Лавки» в районе станции московского метро «Маяковская».