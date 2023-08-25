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Против математика Азата Мифтахова возбудили уголовное дело об оправдании терроризма

Юлия Онодэра
Вчера в 23:20

Против аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. Об этом сообщил RTVI со ссылкой на Росфинмониторинг.

По информации СМИ, Мифтахова подозревают в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании или пропаганде терроризма. Ему грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Информацию об обстоятельствах предполагаемого преступления ведомство предоставить отказалось. Ранее сторонники Мифтахова заявляли, что преследование его может быть связано с делом «Сети»*. С этим предположением не согласна адвокат математика Светлана Сидоркина.

17 августа Азата Мифтахова внесли в реестр экстремистов и террористов. Добавление в этот перечень должно быть обосновано уголовным делом.

Аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова задержали в феврале 2019 года после обыска в общежитии. Его обвинили в поджоге офиса «Единой России» в 2018 году и осудили на шесть лет. Ученый отрицает свою вину. 6 сентября у него должен закончиться срок заключения.

В феврале 2023 года ФСБ возбудила уголовное дело в отношении участников московской ячейки террористической организации «Сеть»*. Фигуранты указали на Мифтахова как одного из участников ячейки.

Дело «Сети» называют также «пензенским делом», поскольку большинство его фигурантов задержали в Пензе. Однако ФСБ считает, что ячейки организации были также в Петербурге, Москве, Пензе и Беларуси.

Фигурантов дела объединяет увлечение левыми идеями: большинство считает себя антифашистами, некоторые — анархистами. По версии силовиков, осужденные готовили теракты в период проведения парламентских выборов и чемпионата мира по футболу, чтобы свергнуть власть.

* «Сеть» — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

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МГУТеррористическое сообщество "Сеть"РосфинмониторингФСБЕдиная Россия
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Азат МифтаховСветлана Сидоркина
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