Против математика Азата Мифтахова возбудили уголовное дело об оправдании терроризма

Аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова задержали в феврале 2019 года после обыска в общежитии. Его обвинили в поджоге офиса «Единой России» в 2018 году и осудили на шесть лет. Ученый отрицает свою вину. 6 сентября у него должен закончиться срок заключения.