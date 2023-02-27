ФСБ возбудила дело о создании в Москве ячейки «Сети»*

ФСБ возбудила уголовное дело в отношении участников ячейки террористической организации «Сеть»* в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. У них и их родственников прошли обыски.
По словам собеседника информагентства, часть ранее осужденных фигурантов по делу «Сети» этапированы в московское СИЗО «Лефортово». Они дали признательные показания и указали на аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова как на одного из участников столичной ячейки, пишет ТАСС.
Мифтахов отбывает шестилетний срок в колонии по делу о разбитом окне в офисе «Единой России». Его обвиняли в поджоге офиса.
В 2020 году семерых фигурантов дела признали виновными в организации деятельности террористического сообщества или участии в нем. Дмитрия Пчелинцева приговорили к 18 годам строгого режима, Илью Шакурского — к 16 годам колонии (и штрафу в 50 тыс. рублей), Андрея Чернова — к 14 годам колонии, Максима Иванкина — к 13 годам колонии, Михаила Кулькова — к 10 годам колонии, Василия Куксова — к 9 годам колонии, Армана Сагынбаева — к 6 годам колонии. Сроки, которые суд назначил фигурантам, — те, о которых просил прокурор. Решение по делу в зале встретили криками «Позор!».
* «Сеть» — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.