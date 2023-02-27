ФСБ возбудила дело о создании в Москве ячейки «Сети»*

В 2020 году семерых фигурантов дела признали виновными в организации деятельности террористического сообщества или участии в нем. Дмитрия Пчелинцева приговорили к 18 годам строгого режима, Илью Шакурского — к 16 годам колонии (и штрафу в 50 тыс. рублей), Андрея Чернова — к 14 годам колонии, Максима Иванкина — к 13 годам колонии, Михаила Кулькова — к 10 годам колонии, Василия Куксова — к 9 годам колонии, Армана Сагынбаева — к 6 годам колонии. Сроки, которые суд назначил фигурантам, — те, о которых просил прокурор. Решение по делу в зале встретили криками «Позор!».