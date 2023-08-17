Аспиранта МГУ Азата Мифтахова внесли в реестр террористов и экстремистов

Аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова, осужденного на шесть лет колонии за поджог офиса партии «Единая Россия», внесли в реестр экстремистов и террористов. Об этом стало известно из перечня на сайте Росинформониторинга.
В данный список включают людей, ставших фигурантами дел об экстремизме или терроризме. О возбуждении такого дела в отношении Мифтахова ранее не сообщалось.
«Добавление должно быть обосновано каким‑то уголовным делом и с высокой вероятностью может быть связано с делом „Сети“*», — заявили в группе поддержки Мифтахова.
Согласно закону, внесенные в реестр люди лишаются возможности пользоваться банковскими услугами, в том числе использовать деньги на своих счетах или открывать новые.
В феврале 2023 года ФСБ возбудила уголовное дело в отношении участников московской ячейки террористической организации «Сеть»*. Фигуранты указали на Мифтахова как одного из участников ячейки.
Дело «Сети» называют также «пензенским делом», поскольку большинство его фигурантов задержали в Пензе. Однако ФСБ считает, что ячейки организации были также в Петербурге, Москве, Пензе и Беларуси.
Фигурантов дела объединяет увлечение левыми идеями: большинство считает себя антифашистами, некоторые — анархистами. По версии силовиков, осужденные готовили теракты в период проведения парламентских выборов и чемпионата мира по футболу, чтобы свергнуть власть.
Аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова задержали в феврале 2019 года после обыска в общежитии. Его обвинили в поджоге офиса «Единой России» в 2018 году. Ученый отрицает свою вину.
* «Сеть» — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.