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Аспиранта МГУ Азата Мифтахова внесли в реестр террористов и экстремистов

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:20

Аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова, осужденного на шесть лет колонии за поджог офиса партии «Единая Россия», внесли в реестр экстремистов и террористов. Об этом стало известно из перечня на сайте Росинформониторинга.

В данный список включают людей, ставших фигурантами дел об экстремизме или терроризме. О возбуждении такого дела в отношении Мифтахова ранее не сообщалось.

«Добавление должно быть обосновано каким‑то уголовным делом и с высокой вероятностью может быть связано с делом „Сети“*», — заявили в группе поддержки Мифтахова.

Согласно закону, внесенные в реестр люди лишаются возможности пользоваться банковскими услугами, в том числе использовать деньги на своих счетах или открывать новые.

В феврале 2023 года ФСБ возбудила уголовное дело в отношении участников московской ячейки террористической организации «Сеть»*. Фигуранты указали на Мифтахова как одного из участников ячейки.

Дело «Сети» называют также «пензенским делом», поскольку большинство его фигурантов задержали в Пензе. Однако ФСБ считает, что ячейки организации были также в Петербурге, Москве, Пензе и Беларуси.

Фигурантов дела объединяет увлечение левыми идеями: большинство считает себя антифашистами, некоторые — анархистами. По версии силовиков, осужденные готовили теракты в период проведения парламентских выборов и чемпионата мира по футболу, чтобы свергнуть власть.

Аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова задержали в феврале 2019 года после обыска в общежитии. Его обвинили в поджоге офиса «Единой России» в 2018 году. Ученый отрицает свою вину.

* «Сеть» — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

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МГУТеррористическое сообщество "Сеть"Единая РоссияФСБ
люди
Азат Мифтахов
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