Мэрия Москвы запретила проводить митинг в поддержку Игоря Стрелкова (Гиркина)

Мэрия Москвы отказала движению в поддержку Игоря Стрелкова (Гиркина) в разрешении провести митинг в столице. Об этом активисты сообщили в своем телеграм-канале.
Они заявили, что власти запретили провести акцию из‑за ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности. В данный момент публичные мероприятия в Москве проводить запрещено, пояснили в мэрии.
Активисты рассчитывали провести митинг 29 августа в Краснобогатырском сквере, напротив Мосгорсуда. В этот день суд будет рассматривать апелляцию на меру пресечения для бывшего министра обороны ДНР.
Игоря Стрелкова (Гиркина) задержали в июле в Москве в связи с уголовным делом о призывах к экстремизму в интернете. В августе расследование этого дела засекретили.
Стрелкова обвиняют в публичных призывах к экстремизму с использованием интернета из‑за публикации двух постов в телеграм-канале. По словам его защитника, в них говорилось о «крымской проблематике» и выплатах военнослужащим. Суд отправил Стрелкова под арест до 18 сентября.
Стрелков неоднократно критиковал руководство страны и решения Минобороны. В сентябре 2022 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил ему, что критические высказывания о спецоперации допустимы в рамках закона, но грань весьма тонкая.