Седьмой сезон «Рика и Морти» выйдет в середине октября

Adult Swim наконец объявил дату выхода седьмого сезона «Рика и Морти» в официальном твиттер-аккаунте проекта. Продолжение мультсериала дебютирует 15 октября.
Кроме даты премьеры, в аккаунте «Рика и Морти» появился постер будущего сезона. Помимо главных героев из названия, на нем изображена Саммер Смит — старшая сестра Морти и, соответственно, тоже внучка Рика.
Седьмой сезон «Рика и Морти» стал первым для проекта, в создании которого не участвует Джастин Ройланд — актер дубляжа, который озвучивал Рика и Морти. Adult Swim и Hulu разорвали с Ройландом сотрудничество из‑за обвинений в домашнем насилии, несмотря на то что они были сняты из‑за отсутствия доказательств. На Comic-Con команда проекта заявляла, что для замены голоса Ройланда будут использованы звуковые эффекты.
Шоу «Рик и Морти» выросло из короткометражного мультфильма 2006 года «Настоящие анимированные приключения Дока и Марти», в котором рассказывается о приключениях главных героев фильмов «Назад в будущее» Эмметта Брауна и Марти МакФлая.
Рик Санчес — это циничный сумасшедший ученый, а Морти — его наивный, капризный внук. Сериал посвящен их злоключениям по разным эпохам и безумным локациям.