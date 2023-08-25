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Трехногие люди и дома без окон: Amazon обвиняют в создании постера сериала по Fallout с помощью ИИ

Виктория Шанина
Сегодня в 12:15

Пользователь X (ранее Twitter) с ником @KenneyNL обратил внимание на странные детали в постере Amazon Prime Video для сериала по мотивам игры Fallout. По его мнению, картину сделали с помощью нейросети, а все недочеты исправить поленились.

«Amazon (чья выручка [оценивается] в 514 млрд долларов) не в состоянии нанять настоящего художника», — написал @KenneyNL.

«Я довольно долго смотрел на эту картинку, но кто‑то все еще находит новые странности. И до сих пор находятся люди, которые говорят, что это не искусственный интеллект», — добавляет пользователь.

На постере можно заметить машину с передними фарами вместо задних, дома без окон, непонятно откуда появившуюся кривую стену и девушку с тремя ногами. А люди прогуливаются прямо посреди проезжей части.

«Что это за большой желтый блок? Рандомный кусок толстой стены? Это не здание… Это ничто».

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«Подождите, я внимательно рассмотрел это, и сейчас обнаруживается столько ошибок. Люди идут по тротуару посреди дороги, здания крошечные (размером с машину)».

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Девушка с тремя ногами.

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Здания без окон.

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Amazon показал постер сериала накануне, заодно объявив, что киноадаптация игры Fallout выйдет в 2024 году (точной даты пока нет).

Режиссером пилотного эпизода стал Джонатан Нолан, который вместе со своим братом Кристофером Ноланом работал над картинами «Темный рыцарь», «Престиж» и «Интерстеллар». Шоураннеры проекта — Женева Робертсон-Дуорет («Капитан Марвел») и Грэм Вагнер («Кремниевая долина»).

Fallout — серия постапокалиптических игр, первая часть которой вышла в 1997 году. Более чем за 20 лет были выпущены четыре части Fallout, не считая спин-оффов. События игры происходят в ретрофутуристической атмосфере будущего спустя сотни лет после ядерной войны.

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Джонатан НоланКристофер Нолан
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