Реклама
Новости

В сеть слили тизер сериала по мотивам игры Fallout (но в ужасном качестве)

Виктория Шанина
Сегодня в 11:04

На закрытой конференции Gamescom 2023, которая проходит с 23 по 27 августа в Кельне, показали первый тизер сериала от Amazon Prime Video по мотивам игры Fallout, пишет IGN. Но ролик уже успели слить в сеть.

Один из посетителей Gamescom 2023 снял презентацию тизера на свой телефон. Поэтому ролик получился в ужасном качестве, а помимо него, в кадре видны другие гости события.

Когда мы сможем посмотреть официальную версию тизера, пока неясно.

Вместе с презентацией тизера 23 августа Amazon Prime Video объявил, что сериал выйдет в 2024 году (точной даты пока нет). А еще показал постер картины.

© PrimeVideo/Twitter

Производство проекта началось в 2022 году, режиссером пилотного эпизода стал Джонатан Нолан, который вместе со своим братом Кристофером Ноланом работал над картинами «Темный рыцарь», «Престиж» и «Интерстеллар».

Шоураннерами проекта стали Женева Робертсон-Дуорет («Капитан Марвел») и Грэм Вагнер («Кремниевая долина»). Также над сериалом работают Лиза Джой, Афина Уикхем, Тодд Говард и Джеймс Олтман как продюсеры.

Fallout — серия постапокалиптических игр, первая часть которой вышла в 1997 году. За более чем двадцать лет были выпущены четыре части Fallout, не считая спин-оффов. События игры происходят в ретрофутуристической атмосфере будущего спустя сотни лет после ядерной войны.

расскажите друзьям
теги
Amazon
люди
Джонатан НоланКристофер НоланТодд Говард
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»