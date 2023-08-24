В сеть слили тизер сериала по мотивам игры Fallout (но в ужасном качестве)

Один из посетителей Gamescom 2023 снял презентацию тизера на свой телефон. Поэтому ролик получился в ужасном качестве, а помимо него, в кадре видны другие гости события.
Когда мы сможем посмотреть официальную версию тизера, пока неясно.
Вместе с презентацией тизера 23 августа Amazon Prime Video объявил, что сериал выйдет в 2024 году (точной даты пока нет). А еще показал постер картины.
Производство проекта началось в 2022 году, режиссером пилотного эпизода стал Джонатан Нолан, который вместе со своим братом Кристофером Ноланом работал над картинами «Темный рыцарь», «Престиж» и «Интерстеллар».
Шоураннерами проекта стали Женева Робертсон-Дуорет («Капитан Марвел») и Грэм Вагнер («Кремниевая долина»). Также над сериалом работают Лиза Джой, Афина Уикхем, Тодд Говард и Джеймс Олтман как продюсеры.
Fallout — серия постапокалиптических игр, первая часть которой вышла в 1997 году. За более чем двадцать лет были выпущены четыре части Fallout, не считая спин-оффов. События игры происходят в ретрофутуристической атмосфере будущего спустя сотни лет после ядерной войны.