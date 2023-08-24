В сеть слили тизер сериала по мотивам игры Fallout (но в ужасном качестве)

Fallout — серия постапокалиптических игр, первая часть которой вышла в 1997 году. За более чем двадцать лет были выпущены четыре части Fallout, не считая спин-оффов. События игры происходят в ретрофутуристической атмосфере будущего спустя сотни лет после ядерной войны.