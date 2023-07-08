Продолжительность готовой на данный момент версии фильма «Дюна: Часть вторая» составляет 3 часа 15 минут, сообщает WorldofReel со ссылкой на источники. Это не означает, что выпущенная версия будет настолько длинной, но дает представления о масштабности картины.
Для сравнения: первая «Дюна», вышедшая в 2021 году, шла 2 часа 35 минут. Трехчасовую версию второй «Дюны» крутят на тестовых показах, передают инсайдеры.
По мнению Ребекки Фергюсон, сыгравшей роль леди Джессики, вторая часть «Дюны» получилась лучше первой. «Говорю это, не посмотрев сиквел полностью. Основываюсь на том, что я читала, что я видела и в каких сценах я снималась», — поделилась актриса.
«Дюна-2» расскажет об объединении Пола Атрейдеса с фременами ради войны с заговорщиками, уничтожившими его семью. К своим ролям вернулись Тимоте Шаламе, Зендая, Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем, Стеллан Скарсгард, Дэйв Батиста и Джош Бролин. Новые роли получили Флоренс Пью, Леа Сейду, Кристофер Уокен и Остин Батлер.