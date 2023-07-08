По мнению Ребекки Фергюсон, сыгравшей роль леди Джессики, вторая часть «Дюны» получилась лучше первой. «Говорю это, не посмотрев сиквел полностью. Основываюсь на том, что я читала, что я видела и в каких сценах я снималась», — поделилась актриса.