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Космическая или комическая миссия? В сети обсуждают крушение межпланетной станции «Луна-25»

Анна Красюк
Сегодня в 16:47

С космодрома Восточный 11 августа запустили ракету «Союз-2.1б» с космическим кораблем «Луна-25» на борту. Эта программа стала первой в истории современной России лунной миссией. Планировалось, что в ее рамках межпланетная станция 21 августа сядет на поверхность Луны к северу от кратера Богуславский и в течение года будет анализировать грунт и экзосферу спутника Земли.

17 августа Роскосмос показал первый детализированный снимок лунной поверхности, сделанный камерами станции: на нем запечатлен южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны. Спустя два дня, 19 августа, «Луна-25» должна была перейти на предпосадочную орбиту, однако, как сообщили в корпорации, «в ходе выполнения операции на борту автоматической станции произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами». На следующий день стало известно о крушении аппарата: он «прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны».

В сети обсуждают итоги первой лунной миссии в истории РФ

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Пользователи иронизируют, что станция «Луна-25» не космическая, а скорее комическая. И добавляют, что ее крушение лишь пополняет список неудачных российских попыток исследовать космос: межпланетная станция «Марс-96» разрушилась при входе в атмосферу Земли через пять часов после запуска в 1996 году, автоматическая межпланетная станция «Фобос-Грунт» в начале 2012 года сгорела в плотных слоях земной атмосферы. Генеральному директору Роскосмоса Юрию Борисову в шутку приписывают слова «в результате отрицательного приземления аппарата ,Луна-25’’ на поверхности Луны появился новый кратер», а сам аппарат «посмертно переименовывают» в «Опять 25».

Впрочем, есть и те, кто пытается оправдать произошедшее со станцией. «Космос — дело серьезное, и неудачи бывают у всех», — пишет одна из комментаторок, ссылаясь на то, что провальные запуски были и у США, и у Китая.

Подробности по теме
Миссия «Луна-25» потерпела крушение
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