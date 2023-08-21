Космическая или комическая миссия? В сети обсуждают крушение межпланетной станции «Луна-25»

Пользователи иронизируют, что станция «Луна-25» не космическая, а скорее комическая. И добавляют, что ее крушение лишь пополняет список неудачных российских попыток исследовать космос: межпланетная станция «Марс-96» разрушилась при входе в атмосферу Земли через пять часов после запуска в 1996 году, автоматическая межпланетная станция «Фобос-Грунт» в начале 2012 года сгорела в плотных слоях земной атмосферы. Генеральному директору Роскосмоса Юрию Борисову в шутку приписывают слова «в результате отрицательного приземления аппарата ,Луна-25’’ на поверхности Луны появился новый кратер», а сам аппарат «посмертно переименовывают» в «Опять 25».