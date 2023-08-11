Россия запустила на Луну межпланетную станцию впервые за полвека

С космодрома Восточный в Амурской области запустилась первая в истории РФ лунная миссия. Старт ракеты-носителя состоялся 11 августа, в 2.10 по московскому времени. Прямая трансляция велась на ютуб-канале Роскосмоса.
Спустя полчаса после запуска ракета «Союз-2.1б» с космическим кораблем «Луна-25» успешно вышла на околоземную орбиту перед полетом к естественному спутнику Земли. Через пять суток станция по плану должна выйти на круговую околополярную орбиту Луны высотой 100 километров, там провести от трех до семи суток и выбрать оптимальное место посадки в районе Южного полюса.
На 21 августа запланирована посадка на поверхность Луны, в районе к северу от кратера Богуславский. К 2035 году строительство полноценной посещаемой базы на Луне должно быть окончено.
«Луна-25» будет изучать внутреннее строение и разведку природных ресурсов, в том числе воды, а также исследовать воздействие на поверхность Луны космических лучей и электромагнитных излучений. На аппарат установлено несколько камер, которые делают снимки по команде с Земли.
«Луна-25» — первая станция в современной российской истории, которая долетит до поверхности Луны. Ее разработали сотрудники ракетно-космического комплекса «НПО имени С.А.Лавочкина». Последний советский спускаемый аппарат побывал на спутнике в 1976 году.