Россия запустила на Луну межпланетную станцию впервые за полвека

Спустя полчаса после запуска ракета «Союз-2.1б» с космическим кораблем «Луна-25» успешно вышла на околоземную орбиту перед полетом к естественному спутнику Земли. Через пять суток станция по плану должна выйти на круговую околополярную орбиту Луны высотой 100 километров, там провести от трех до семи суток и выбрать оптимальное место посадки в районе Южного полюса.