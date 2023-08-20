Миссия «Луна-25» потерпела крушение

По словам специалиста «Московского комсомольца», «Луна-25» могла разбиться в результате ошибки с тормозным импульсом. «Тормозной импульс днем был задан станции для того, чтобы немного уменьшить периселений — лунный перигей. Это необходимо для приближения момента удачной посадки. Однако двигательная установка отработала импульс неправильно, похоже, что в полтора раза больше положенного. Если это действительно так, то станция могла выйти на незамкнутую орбиту снижения, то есть прямой наводкой на Луну», — рассказал эксперт научному обозревателю «МК».