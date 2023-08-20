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Миссия «Луна-25» потерпела крушение

Максим Саблин
Сегодня в 12:58

«Роскосмос» сообщил о крушении аппарата «Луна-25». Связь со станцией прервалась днем в субботу, возобновить контакт с ней не удалось.

«По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных аппарат перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны», — говорится в сообщении госкорпорации.

Она также заявила о формировании межведомственной комиссии, которая займется вопросами выяснения причин потери «Луны».

В субботу «Роскосмос» рассказал о «нештатной ситуации» при переходе на предпосадочную орбиту.

По словам специалиста «Московского комсомольца», «Луна-25» могла разбиться в результате ошибки с тормозным импульсом. «Тормозной импульс днем был задан станции для того, чтобы немного уменьшить периселений — лунный перигей. Это необходимо для приближения момента удачной посадки. Однако двигательная установка отработала импульс неправильно, похоже, что в полтора раза больше положенного. Если это действительно так, то станция могла выйти на незамкнутую орбиту снижения, то есть прямой наводкой на Луну», — рассказал эксперт научному обозревателю «МК».

По плану станция должна была отработать технологию мягкой посадки, проанализировать грунт с Луны и провести длительные научные исследования, включая изучение верхнего слоя реголита поверхности в районе Южного полюса Луны, а также лунной экзосферы, уточняет РБК.

Аппарату удалось измерить потоки гамма-лучей и нейтронов, которые исходят с поверхности Луны, установить параметры окололунной плазмы и газопылевой экзосферы, передать снимок невидимого с Земли участка Луны, а также зафиксировать удар микрометеорита.

«МК» также сообщил о госпитализации академика РАН Михаила Марова. Маров — один из инициаторов и научных руководителей многолетних советских программ по исследованию Луны, Венеры и Марса. Журналистам он сказал, что «Луна-25», «пожалуй, была последней надеждой увидеть возрождение нашей лунной программы».

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