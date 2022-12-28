У шиба-ину, ставшую прототипом мемного Доге, обнаружили рак крови

Хозяйка сказала, что ее питомец подарил ей чудо, и надеется, что это произойдет вновь. «Кажется, что ты находишься в очень опасной ситуации. Но я уверена, что ты будешь в порядке. Все будет хорошо. Я получаю поддержку со всего мира!» — написала она.