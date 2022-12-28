У шиба-ину, ставшую прототипом мемного Доге, обнаружили рак крови

Шиба-ину по прозвищу Кабосу — героиня мемов о Доге — серьезно заболела. Об этом ее хозяйка Ацуко Сато рассказала в инстаграме*.
По ее словам, 17-летняя собака отказывается есть и пить с 24 декабря. А после сдачи анализа крови ветеринары сказали, что ее здоровье под угрозой. Ацуко Сато не ожидала, «что будет все так плохо».
Позже хозяйка уточнила, что Кабосу заболела хронической лимфоидной лейкемией (это один из видов рака крови) и острым холангиогепатитом — воспалительным заболеванием печени и желчевывоводящих протоков.
По словам Ацуко Сато, у шиба-ину плохие показатели печени и появляется желтуха. Она надеется, что антибиотики улучшат ситуацию. После их приема к Кабосу вернулся аппетит, она может пить воду.
Хозяйка сказала, что ее питомец подарил ей чудо, и надеется, что это произойдет вновь. «Кажется, что ты находишься в очень опасной ситуации. Но я уверена, что ты будешь в порядке. Все будет хорошо. Я получаю поддержку со всего мира!» — написала она.
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