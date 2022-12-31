Сиба-ину из мема о Доге стало лучше

28 декабря хозяйка сиба-ину по прозвищу Кабосу, героини мемов о Доге, рассказала о плохом самочувствии питомца. 31 декабря девушка по имени Ацуко Сато сообщила о поправке собаки.
17-летняя Кабосу отказывалась есть и пить с 24 декабря, а после сдачи анализа крови ветеринары сказали, что ее здоровье под угрозой. Знаменитая собака заболела хронической лимфоидной лейкемией (это один из видов рака крови) и острым холангиогепатитом — воспалительным заболеванием печени и желчевывоводящих протоков.
В канун Нового года Сато порадовала новостью: Кабосу начала есть и пить и даже вышла на небольшую прогулку в парк. «Я поражена, как быстро она пришла в себя. Чудо Кабосу не могло бы случится без ваших теплых пожеланий и молитв», — написала она в инстаграме*.
Фотография с Кабосу стало вирусной в 2013 году и превратилась в мем. Популярности добавило еще и неправильное написание слова «собака» — dog вместо doge. В том же году два программиста запустили криптовалюту Dogecoin с Кабосу в качестве логотипа.
В прошлом году стоимость Dogecoin подскочила примерно на 4000% после того, как Илон Маск назвал ее «народной криптовалютой».