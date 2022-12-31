Сиба-ину из мема о Доге стало лучше

В канун Нового года Сато порадовала новостью: Кабосу начала есть и пить и даже вышла на небольшую прогулку в парк. «Я поражена, как быстро она пришла в себя. Чудо Кабосу не могло бы случится без ваших теплых пожеланий и молитв», — написала она в инстаграме*.