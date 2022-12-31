Реклама
Новости

Сиба-ину из мема о Доге стало лучше

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:54

28 декабря хозяйка сиба-ину по прозвищу Кабосу, героини мемов о Доге, рассказала о плохом самочувствии питомца. 31 декабря девушка по имени Ацуко Сато сообщила о поправке собаки.

17-летняя Кабосу отказывалась есть и пить с 24 декабря, а после сдачи анализа крови ветеринары сказали, что ее здоровье под угрозой. Знаменитая собака заболела хронической лимфоидной лейкемией (это один из видов рака крови) и острым холангиогепатитом — воспалительным заболеванием печени и желчевывоводящих протоков.

В канун Нового года Сато порадовала новостью: Кабосу начала есть и пить и даже вышла на небольшую прогулку в парк. «Я поражена, как быстро она пришла в себя. Чудо Кабосу не могло бы случится без ваших теплых пожеланий и молитв», — написала она в инстаграме*.

Фотография с Кабосу стало вирусной в 2013 году и превратилась в мем. Популярности добавило еще и неправильное написание слова «собака» — dog вместо doge. В том же году два программиста запустили криптовалюту Dogecoin с Кабосу в качестве логотипа.

В прошлом году стоимость Dogecoin подскочила примерно на 4000% после того, как Илон Маск назвал ее «народной криптовалютой».

расскажите друзьям
люди
Илон Маск
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»