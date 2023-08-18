Amazon отменил второй сезон «Периферийных устройств» с Хлоей Грейс Морец, хотя полгода назад продлил

Первый сезон экранизации научно-фантастического бестселлера Уилльяма Гибсона вышел в октябре 2022-го. В нем зрители познакомились с девушкой Флинн Фишер, которая играет в VR-игры за деньги. Однажды героиня с помощью VR-устройства оказалась в футуристическом Лондоне и обнаружила, что его реальность вовсе не фантазия. Этот мир столь же реален, как и тот, в котором она живет.