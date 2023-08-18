Amazon отменил второй сезон «Периферийных устройств» с Хлоей Грейс Морец, хотя полгода назад продлил

Amazon отказался от продолжения сериала «Периферийные устройства» с Хлоей Грейс Морец, хотя в феврале продлил его на второй сезон. Variety со ссылкой на источник пишет, что решение обусловлено продолжающимися забастовками сценаристов и актеров в Голливуде.
По словам собеседника, даже если бы производство второго сезона началось в ближайшее время, его премьера состоялась бы не раньше 2025 года. Студия решила не переносить сроки производства, рискуя успехом продолжения, а просто отменить шоу.
Первый сезон экранизации научно-фантастического бестселлера Уилльяма Гибсона вышел в октябре 2022-го. В нем зрители познакомились с девушкой Флинн Фишер, которая играет в VR-игры за деньги. Однажды героиня с помощью VR-устройства оказалась в футуристическом Лондоне и обнаружила, что его реальность вовсе не фантазия. Этот мир столь же реален, как и тот, в котором она живет.
Создателями сериала выступили авторы «Мира Дикого Запада» Лиза Джой и Джонатан Нолан. Режиссером проекта выступил Винценцо Натали.