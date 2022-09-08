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Вышел тизер-трейлер сериала «Периферийные устройства» от создателей «Мира Дикого Запада»
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вчера в 17:05
Вышел тизер-трейлер сериала «Периферийные устройства» от создателей «Мира Дикого Запада»
Юлия Онодэра
Вчера в 16:35

В сети появился тизер-трейлер сериала «Периферийные устройства», в котором главную роль исполняет Хлоя Грейс Морец («Зильс-Мария», «Детка»). Шоу придумали создатели «Мира Дикого Запада» Лиза Джой и Джонатан Нолан.

Научно-фантастическая драма выйдет на стриминговом сервисе Prime Video 21 октября. Она расскажет об амбициозной и обреченной девушке по имени Флинн Фишер, пытающейся собрать воедино осколки своей разбитой семьи.

По сюжету Флинн живет в сельской местности на юге США, работает в 3D-типографии и получает дополнительные деньги, играя в VR-игры для богачей. Однажды она надевает VR-устройство и оказывается в футуристическом Лондоне, который оказывается более реальным, чем привычный для нее мир.

Девушка обнаруживает, что обе вселенных реальны, но не должны были когда‑либо пересекаться. Кто‑то соединил два мира и привел тем самым в действие опасные силы. Они начинают угрожать Флинн и ее близким.

Шоураннером «Периферийных устройств» выступил Скотт Б.Смит. Режиссером проекта стал Винченцо Натали. Кинематографисты занимаются продюсированием сериала вместе с Джой, Ноланом, Грегом Плэджманом, Афиной Уикхем и Стивеном Хобаном.

Сериал основан на бестселлере Уилльяма Гибсона. В нем снялись Джек Рейнор, Гэри Карр, Илай Гори, Луис Хертам, Джей Джей Филд, Т’Ния Миллер, Шарлотта Райли, Александра Биллингс, Аделинд Хоран, Алекс Эрнандес, Кэти Люн, Джулиан Мур-Кук, Мелинда Пейдж Гамильтон, Крис Кой и Остин Райзинг.

Авторы шоу начали разрабатывать его еще в начале 2018 года. В апреле 2019 года Нолан и Джо подписали крупный контракт с Amazon Studios. Компания создает «Периферийные устройства» вместе со студией Warner Bros.

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Уильям ГибсонХлоя МорецДжонатан НоланСкотт СмитВинченцо Натали
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