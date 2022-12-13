Сериал «Периферийные устройства»: жив ли дух киберпанка в новой адаптации Уильяма Гибсона

«Периферийные устройства», как и книга-первоисточник, ушли от классического киберпанка. Первое различие, которое бросается в глаза — это пространство, в котором обитают герои. Эмблема традиционного киберпанка — грязный и людный город, проникнутый духом мультикультурализма. Герои «Периферийных устройств» обитают в сонном американском захолустье и пустынном, выхолощенном Лондоне будущего. Да и сами они не похожи на традиционных персонажей жанра. Протагонист классического киберпанка — изгой и маргинал, который пытается свалить систему; слово «панк»Субкультура, для которой характерно пренебрежение к обществу, традиционной культуре и политике. тут использовано не просто так. Однако та же Флинн — совсем другая героиня. У нее есть семья и друзья, а значит, она относительно благополучно встроена в социум. И она намерена не уничтожить мир, а защитить его, пусть и «мир» для нее, по сути, означает родственников и друзей. Да и ее конфликт с системой устроен не так уж однозначно. В мире будущего в сериале власть поделена между тремя фракциями: кто‑то открыто враждует с Флинн, кто‑то, напротив, дружит, а у кого‑то «все сложно». Возможно, в следующих сезонах она схлестнется с миром будущего, но это в любом случае будет потом.