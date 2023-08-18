Вышел тизер «Перси Джексона и олимпийцев». Сериал выйдет под Рождество

Disney показал короткий тизер сериала «Перси Джексон и олимпийцы» и объявил дату премьеры. Первые две серии выйдут сразу, а остальные — по одной каждую неделю.
Первый сезон дебютирует на стриминге 20 декабря, под Рождество. По сюжету 12-летний мальчик (Уокер Скобелл), который живет относительно обычной жизнью, подвергается нападению своего учителя-монстра, а затем узнает от мамы Салли (Вирджиния Кулл), что он полубог. Перси отправляется в Лагерь полукровок, где живут другие дети-полубоги, и получает обвинение в краже молнии у Зевса. Чтобы доказать свою невиновность и найти настоящего вора, герой путешествует по США и преступному миру с компании своих новых друзей — Гроувер и Аннабет.
Над сериалом по мотивам фантастических романов Рика Риордана поработал режиссер Джеймс Бобин. Тем временем писатель сам подготовил новую книгу про Перси Джексона, которая поступит в продажу в сентябре. Она будет называться «Перси Джексон и олимпийцы: Чаша богов».
Киностудия 20th Century уже пыталась адаптировать книги о Перси Джексоне в 2010 и 2013 годах, однако фильмы раскритиковали и критики, и поклонники романов.