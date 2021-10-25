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Пилот сериала «Перси Джексон» снимет Джеймс Бобин. Он поставил фильм о путешественнице Доре

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:19

Над сериалом по мотивам фантастических романов Рика Риордана «Перси Джексон и олимпийцы» будет работать режиссер Джеймс Бобин. Об этом Риордан сообщил в своем блоге.

Бобин, по мнению писателя, «одновременно потрясающий человек и невероятно талантливый режиссер, который соответствует всем характеристикам, на которые мы надеялись при поиске партнера». Ранее Бобин снял фильмы «Дора и Затерянный город» и «Алиса в Зазеркалье».

Риордан прежде отмечал, что хотел бы, чтобы будущий постановщик сериала о Перси Джексоне хорошо обращался с детьми и был знаком с оригинальными книгами. Бобин в полной мере отвечает этим пожеланиям: он хорошо знает книги и не раз работал с юными актерами.

«Его дети — фанаты. У него замечательный юмор. Мы в надежных руках, полубоги, нам повезло, что он присоединился к нашей команде. Держите пальцы скрещенными, чтобы все пошло так, как мы того ожидаем», — написал Риордан.

Киностудия 20th Century уже пыталась адаптировать книги о Перси Джексоне в 2010 и 2013 годах, однако фильмы раскритиковали и критики, и поклонники романов. Теперь экранизацией займется стриминговый сервис Disney+.

Риордан сам внимательно следит за тем, как идет работа над проектом. Известно, что первый сезон шоу будет посвящен событиям из первой книги «Похититель молний». В ней 12-летний Перси Джексон узнает, что он сын древнегреческого бога Посейдона.

Когда сериал выйдет на экраны, пока остается загадкой. Кастинг актеров проходит уже в течение нескольких месяцев. Когда создатели планируют начать съемки, не сообщается.

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