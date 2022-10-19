Рик Риордан анонсировал новую книгу про Перси Джексона

Рик Риордан написал новую книгу про Перси Джексона, которая поступит в продажу 26 сентября 2023 года. Она будет называться «Перси Джексон и олимпийцы: Чаша богов», сообщает Deadline.

«Это не перезагрузка. Не переосмысление. Полноценный, канонический, отдельный сиквел с участием оригинального трио из „Похитителя молний“», — описал Риордан неопубликованную книгу. Последний раз Перси появился в романе «Герои Олимпа. Кровь Олимпа» 2014 года, после которого писатель занимался другими книжными историями.

В «Чаше богов» главный герой попытается поступить в колледж. Перси предстоит ответить на новые вызовы, чтобы получить необходимое рекомендательное письмо с горы Олимп для поступления в университет Нового Рима.

«Чаша богов» станет шестой книгой в серии после «Похитителя молний», «Моря чудовищ», «Проклятия титана», «Лабиринта смерти» и «Последнего пророчества». Предыдущие части выходили с 2005 по 2009 год.

Незадолго до анонса «Чаши богов» Disney+ показал тизер сериала по мотивам цикла «Перси Джексон и олимпийцы». Премьера должна состояться на стриминге в 2024 году.

Риордан написал пилотную серию, а режиссером стал Джеймс Бобин. Уокер Скобелл сыграет Перси Джексона, Леа Джеффрис перевоплотится в Аннабет, а Арьян Симхадри — в Гроувера.