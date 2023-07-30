Реклама
Новости

Москву вновь атаковали дроны. Повреждены две башни Сити. Один человек пострадал

Семён Гудошников
Сегодня в 08:56

Ночью украинские беспилотники атаковали Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин. «Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити. Жертв и пострадавших нет», — написал он в телеграм-канале.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы уточняет, что дроны попали в 50-этажное здание «IQ-квартал», повредив остекление на пятом и шестом этажах, а также башню «Око-2», выбив стекла с первого по четвертый этажи. От второго прилета пострадал охранник.

В комплексе «IQ-квартал» располагаются Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг.

Минобороны утверждает, что эти два беспилотника «были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение» на территории Москва-Сити.

Ведомство сообщает о еще одном БПЛА, который был сбит средствами ПВО в Одинцовском районе. Минобороны назвало инцидент «попыткой террористической атаки киевского режима», которую удалось пресечь.

По данным Mash, первый беспилотник попал в башню «IQ-квартал» в 3.20, в это же время появились сообщения о работе ПВО в Одинцовском районе. Информация о втором взрыве в Сити поступила в 4.10, уточняет телеграм-канал.

Из зданий Москва-Сити начали эвакуировать людей, работу аэропорта Внуково приостановили. Пассажиры одного из самолетов провели запертыми в лайнере более трех часов, ожидая вылета, сообщил телеграм-канал «Осторожно, Москва». Домодедово и Шереметьево, судя по онлайн-табло, работали в штатном режиме.

Это уже третья за неделю атака украинских беспилотников по российской столице. 24 июля дроны ударили по двум недилым зданиям в Москве, четыре дня спустя Сергей Собянин сообщил об отбитой атаке.

расскажите друзьям
теги
МинэкономразвитияМинпромторгМеждународный аэропорт ВнуковоАэропорт Шереметьево
люди
Сергей Собянин
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»