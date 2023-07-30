Москву вновь атаковали дроны. Повреждены две башни Сити. Один человек пострадал

Ночью украинские беспилотники атаковали Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин. «Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити. Жертв и пострадавших нет», — написал он в телеграм-канале.
ТАСС со ссылкой на экстренные службы уточняет, что дроны попали в 50-этажное здание «IQ-квартал», повредив остекление на пятом и шестом этажах, а также башню «Око-2», выбив стекла с первого по четвертый этажи. От второго прилета пострадал охранник.
Минобороны утверждает, что эти два беспилотника «были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение» на территории Москва-Сити.
Ведомство сообщает о еще одном БПЛА, который был сбит средствами ПВО в Одинцовском районе. Минобороны назвало инцидент «попыткой террористической атаки киевского режима», которую удалось пресечь.
По данным Mash, первый беспилотник попал в башню «IQ-квартал» в 3.20, в это же время появились сообщения о работе ПВО в Одинцовском районе. Информация о втором взрыве в Сити поступила в 4.10, уточняет телеграм-канал.
Из зданий Москва-Сити начали эвакуировать людей, работу аэропорта Внуково приостановили. Пассажиры одного из самолетов провели запертыми в лайнере более трех часов, ожидая вылета, сообщил телеграм-канал «Осторожно, Москва». Домодедово и Шереметьево, судя по онлайн-табло, работали в штатном режиме.