Дрон вновь прилетел в башню «Москвы-сити»

Дроны вновь атаковали Москву в ночь на 1 августа, сообщает Минобороны России. Один из них попал в ту же башню Сити, в которую уже прилетал БПЛА 30 июля.
«Два украинских БПЛА уничтожены в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Наро-Фоминского районов Московской области», — говорится в посте в телеграм-канале Министерства обороны.
Ведомство добавляет, что ещё один беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити.
«Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 21 этажа. Нарушено остекление 150 кв м. Информации о пострадавших нет», — пишет в своих соцсетях мэр города Сергей Собянин.
РБК уточняет, что здание расположено в «IQ-квартале», где расположен правительственный комплекс. Там, в частности, находятся Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг.
По словам источника издания, сотрудникам, работающим в башне, дано указание пока оставаться дома, на работу не ехать.
Прошлая атака дронов на Москву произошла 30 июля. Два их них попали в офисы башен Сити, пострадал охранник «Око-2».