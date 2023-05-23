«У нас он найдет свое наказание в рамках закона»: суд по делу о сожжении Корана перенесли в Чечню

Суд над 19-летним жителем Волгограда Никитой Журавелем, обвиняемым в оскорблении чувств верующих и поджоге Корана возле мечети, пройдет в Чечне. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на министра национальной политики республики Ахмеда Дудаева.
«Здесь его будут судить, здесь он будет отбывать наказание, поскольку он посягнул на чувства верующих мусульман. У нас здесь, я думаю, он найдет свое наказание в рамках закона», — заявил Дудаев. Дело передали в Чечню по инициативе федеральных властей, отметил он.
«Коммерсант», ссылаясь на ГТРК «Грозный», сообщил, что в столице республики прошел многотысячный митинг с участием муфтия Салаха-Хаджи Межиева. Он назвал поступок Журавеля «открытым объявлением войны всей мусульманской умме».
21 мая Следственный комитет возбудил уголовное дело из‑за опубликованного на «подконтрольном ЦИПсО ВСУ» портале ролика с сожжением Корана на фоне Соборной мечети в Волгограде. Следствие утверждает, что Журавель рассказал о том, что сжег Коран по заданию СБУ.
По данным V1.ru, уроженец Севастополя Никита Журавель работал доставщиком еды и учился в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете (ВГСПУ).