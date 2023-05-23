«У нас он найдет свое наказание в рамках закона»: суд по делу о сожжении Корана перенесли в Чечню

«Здесь его будут судить, здесь он будет отбывать наказание, поскольку он посягнул на чувства верующих мусульман. У нас здесь, я думаю, он найдет свое наказание в рамках закона», — заявил Дудаев. Дело передали в Чечню по инициативе федеральных властей, отметил он.