Отборочные матчи The International 2023 покажут на Okko

«Отборочные матчи The International — это начало огромного события для мира кибера. Именно TI Qualifiers определят, каким будет состав участников самого престижного турнира по Dota 2. В этом году российская аудитория сможет посмотреть квалы перед The International 2023 в Okko, и это будет другой опыт смотрения, нежели тот, к которому привыкло киберспортивное сообщество», — отметил руководитель киберспортивного направления Okko Камаль Гериханов.