Отборочные матчи The International 2023 покажут на Okko

Okko покажет в России отборочные матчи The International 2023 — крупнейшего и самого престижного киберспортивного турнира по Dota 2. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.
Поединки TI Qualifiers пройдут с 17 по 31 августа. Зарегистрированные пользователи Okko смогут посмотреть их как в прямом эфире, так и в записи. Юзерам будут доступны все преимущества сервиса — возможность смотреть сразу несколько потоков, выбирать между дорожкой с комментариями и оригинальной игровой дорожкой, переходить на конкретный момент трансляции.
В отборочных матчах The International 2023 сразятся 74 команды со всего мира, в 12 из которых участвуют игроки из СНГ. В Okko можно будет посмотреть поединки из всех регионов турнира, включая Северную и Южную Америку, Западную и Восточную Европу, Южную Азию и Китай.
«Отборочные матчи The International — это начало огромного события для мира кибера. Именно TI Qualifiers определят, каким будет состав участников самого престижного турнира по Dota 2. В этом году российская аудитория сможет посмотреть квалы перед The International 2023 в Okko, и это будет другой опыт смотрения, нежели тот, к которому привыкло киберспортивное сообщество», — отметил руководитель киберспортивного направления Okko Камаль Гериханов.
19 августа Okko покажет финал еще одного киберспортивного турнира по Dota 2 — от Сбера, участниками которого стали около 6 тыс. человек. Трансляция будет доступна бесплатно для всех пользователей онлайн-кинотеатра.
Победители в дисциплине 5vs5 получат спонсорскую поддержку, путевку в групповой этап международных Открытых киберспортивных игр 2023 и помощь профессионального тренера. Командам, занявшим 2, 3 и 4 места, достанутся денежные призы. А победителей в дисциплине 1vs1 наградят гаджетами от Сбера.
В 2022 году в The International победила команда Tundra Esports, которая базируется в Лондоне и за которую играют словак, немец, израильтянин, македонец и американец. А годом ранее в гранд-финале турнира выиграла российско-украинская Team Spirit, что стало первой за 10 лет победой команды из СНГ в The International.