Европейская команда Tundra Esports победила в гранд-финале The International 2022 по Dota 2. Трансляция велась на ютьюб-канале Dota 2.

Tundra Esports, которая представляет Западную Европу, получила чемпионский титул и 8,5 млн долларов. Призовой фонд увеличится по мере того, как игроки в Dota 2 будут покупать «боевой пропуск».

В финальном матче Tundra Esports обыграла европейскую команду Team Secret со счетом 3:0. Третье место заняла шведская команда Team Liquid.

За Tundra играют словак Оливер Лепко (Skiter), немец Леон Кирилин (Nine), израильтянин Нета Шапира (33), македонец Мартин Саздов (Saksa) и американец Цзинцзюнь У (Sneyking). Команда базируется в Лондоне, и она не проиграла ни одной серии на The International.

В прошлом году победителем The International стала российская команда Team Spirit. Это был знаменательный момент, так как команда из СНГ впервые за 10 лет выиграла киберспортивный турнир по Dota 2.