Реклама
Новости
Команда Tundra Esports победила в гранд-финале The International 2022
Дарья Мельникова
Сегодня в 18:50

Европейская команда Tundra Esports победила в гранд-финале The International 2022 по Dota 2. Трансляция велась на ютьюб-канале Dota 2.

Tundra Esports, которая представляет Западную Европу, получила чемпионский титул и 8,5 млн долларов. Призовой фонд увеличится по мере того, как игроки в Dota 2 будут покупать «боевой пропуск».

В финальном матче Tundra Esports обыграла европейскую команду Team Secret со счетом 3:0. Третье место заняла шведская команда Team Liquid.

За Tundra играют словак Оливер Лепко (Skiter), немец Леон Кирилин (Nine), израильтянин Нета Шапира (33), македонец Мартин Саздов (Saksa) и американец Цзинцзюнь У (Sneyking). Команда базируется в Лондоне, и она не проиграла ни одной серии на The International.

В прошлом году победителем The International стала российская команда Team Spirit. Это был знаменательный момент, так как команда из СНГ впервые за 10 лет выиграла киберспортивный турнир по Dota 2.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение