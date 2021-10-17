Российская команда Team Spirit выиграла гранд-финал The International по Dota 2

Team Spirit получили чемпионский титул и 18,2 млн долларов. Они обыграли в финале команду PSG.LGD из Китая со счетом 3:2, используя на пятой карте сильнейшую комбинацию персонажей, выбрав Lycan и Tiny.

Российская киберспортивная команда Team Spirit победила в гранд-финале The International по Dota 2 в Бухаресте. Прямая трансляция матча велась на ютьюб-канале Dota 2.

В состав команды входят: россияне Александр «TORONTOTOKYO» Хертек, Ярослав « Miposhka» Найденов, Магомед «Collapse» Халилов, а также украинцы Мирослав «Mira» Колпаков и тренер Айрат «Silent» Газиев. Это первая их поезда на The International.

Впервые за 10 лет команда из СНГ выиграла киберспортивный турнир по Dota 2. Последний раз победителями становились NAVI в 2011 году.