Суд Джорджии сообщил о новом иске против Дональда Трампа, а потом удалил документ

Если Трампу предъявят перечисленные обвинения, в его отношении возбудят уже четвертое дело за последние пять месяцев. Бывший президент США выступает фигурантом дела о штурме Капитолия, а также дел о фальсификации деловой отчетности и незаконном хранении секретных документов.