Рекламные интеграции принесли российским блогерам на 19% больше, чем в первом полугодии 2022-го

Доходы топ-10 российских блогеров от рекламных интеграций на YouTube выросли в среднем на 19% по итогам первого полугодия. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование Ассоциации блогеров и агентств (АБА).
Самый большой рост у Влада А4 — его рекламные доходы выросли год к году на 792%, до 106 млн рублей, благодаря увеличению числа рекламных интеграций. На втором месте Алексей Пивоваров*, чей заработок стал больше на 55%, до 131 млн рублей.
Замыкает тройку телеведущая Ида Галич, чьи рекламные доходы выросли на 186%, до 14 млн рублей. Доход Алишера Моргенштерна*, который по итогам прошлого года потерял 80%, в первом полугодии 2023-го показал рост на 43%, до 20 млн рублей.
Упали доходы у трех блогеров: Юрия Дудя* (на 114%, до 63 млн рублей), Екатерины Шульман* (на 1700%, до 500 тыс. рублей) и Ксении Собчак (на 8%, до 99 млн рублей).
Общее число рекламных интеграций у десятки самых популярных российских блогеров увеличилось на 30%, при этом количество роликов сократилось на 20%, отмечают в АБА.
* Алексей Пивоваров, Алишер Моргенштерн, Юрий Дудь и Екатерина Шульман внесены Минюстом в список иноагентов.