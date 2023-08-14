Рекламные интеграции принесли российским блогерам на 19% больше, чем в первом полугодии 2022-го

Самый большой рост у Влада А4 — его рекламные доходы выросли год к году на 792%, до 106 млн рублей, благодаря увеличению числа рекламных интеграций. На втором месте Алексей Пивоваров*, чей заработок стал больше на 55%, до 131 млн рублей.