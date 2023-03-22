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Доходы Моргенштерна* от рекламных интеграций упали на 80%, а у Гордеевой* выросли в 2,7 раза

Семён Гудошников
Сегодня в 14:13

Годовые доходы Моргенштерна* от рекламных интеграций сократились на 80% — со 126 млн рублей в 2021 году до 24,9 млн в 2022-м. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование Ассоциации блогеров и агентств (АБА).

Число рекламных интеграций на ютубе у рэпера сократилось с 12 до 2, хотя в прошлом году он выложил 39 роликов, что на 5 больше, чем в позапрошлом. В инстаграме** количество интеграций упало с 3 до 1 (при 77 постах против 96 годом ранее), в телеграм-канале рэпера из 396 постов лишь в 3 есть оплаченная реклама.

Доходы от рекламных интеграций сократились еще у трех блогеров, внесенных в иноагентские списки: у политолога Екатерины Шульман* (на 28,5%, до 9 млн рублей), у публициста Евгения Понасенкова* (на 58%, до 1,7 млн рублей) и у телеведущей Татьяны Лазаревой* (на 58%, до 560 тыс. рублей).

Однако шесть блогеров-иноагентов из топ-10 увеличили свои доходы от рекламных интеграций. У журналистки Катерины Гордеевой* они выросли в 2,7 раза, до 25,5 млн рублей, у кинокритика Антона Долина* — на 91%, до 13 млн, у журналиста Юрия Дудя* — на 75%, до 139,2 млн, у телеведущего Михаила Шаца* — на 44%, до 8,2 млн, у политика Максима Каца* — на 24%, до 72,7 млн, у журналиста Алексея Пивоварова* — на 12,7%, до 267,3 млн.

Как отмечают «Ведомости», существенным фактором, изменившим доходы от рекламных интеграций, стал запрет и блокировка инстаграма в России. Совокупные доходы десятка крупнейших блогеров-иноагентов сократились в этой соцсети на 66%, до 16,2 млн рублей.

Согласно недавнему исследованию Mediascope, за год среднесуточный охват инстаграма в России сократился в пять раз. В феврале 2022 года в него заходил 31% россиян старше 12 лет, в феврале 2023-го — 6%.

* Моргенштерн, Екатерина Шульман, Евгений Понасенков, Татьяна Лазарева, Катерина Гордеева, Антон Долин, Юрий Дудь, Михаил Шац, Максим Кац и Алексей Пивоваров внесены Минюстом в списки иноагентов.

** Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

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