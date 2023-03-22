Доходы Моргенштерна* от рекламных интеграций упали на 80%, а у Гордеевой* выросли в 2,7 раза

Однако шесть блогеров-иноагентов из топ-10 увеличили свои доходы от рекламных интеграций. У журналистки Катерины Гордеевой* они выросли в 2,7 раза, до 25,5 млн рублей, у кинокритика Антона Долина* — на 91%, до 13 млн, у журналиста Юрия Дудя* — на 75%, до 139,2 млн, у телеведущего Михаила Шаца* — на 44%, до 8,2 млн, у политика Максима Каца* — на 24%, до 72,7 млн, у журналиста Алексея Пивоварова* — на 12,7%, до 267,3 млн.