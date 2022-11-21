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Криштиану Роналду первым в мире набрал 500 млн подписчиков в Instagram*
Юлия Онодэра
Вчера в 19:14

Португальский футболист Криштиану Роналду первым в истории набрал 500 млн подписчиков в Instagram*. Об этом сообщил Evening Standart.

Издание отметило, что 18 ноября число подписчиков спортсмена выросло более чем на миллион. Это произошло после публикации совместной фотосессии с аргентинским игроком Лионелем Месси.

Месси и Роналду считаются давними соперниками за статус лучшего футболиста мира. При этом у Месси насчитывается меньше подписчиков в соцсети — лишь 376 млн.

Недавно оба атлета приняли участие в фотосессии, в которой были запечатлены играющими в шахматы. Снимки сделала известный фотограф Энни Лейбовиц для рекламной кампании бренда Louis Vuitton.

Лионель Месси и Криштиану Роналду вместе 12 раз выигрывали самую престижную футбольную награду — «Золотой мяч». Месси становился ее обладателем семь раз, а Роналду — пять. В 2022 году оба спортсмена уступили «Золотой мяч» французскому игроку Кариму Бенземе.

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Криштиану РоналдуЛионель МессиЭнни Лейбовиц
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