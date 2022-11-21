Криштиану Роналду первым в мире набрал 500 млн подписчиков в Instagram*

Лионель Месси и Криштиану Роналду вместе 12 раз выигрывали самую престижную футбольную награду — «Золотой мяч». Месси становился ее обладателем семь раз, а Роналду — пять. В 2022 году оба спортсмена уступили «Золотой мяч» французскому игроку Кариму Бенземе.