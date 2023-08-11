В сети появился новый тизер сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»

На ютуб-канале The Walking Dead опубликовали новый тизер сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» — очередного спин-оффа сериала «Ходячие мертвецы», который выйдет 10 сентября на телеканале AMC и одноименной стрим-платформе.
В новом ролике главный герой в исполнении Нормана Ридуса разговаривает с персонажем Клеманс Поэзи («Гарри Поттер», «Война и мир»). В беседе он признается, что во Францию его привела «череда плохих решений».
Шоу будет посвящено приключениям Дэрила Диксона во Франции. Согласно сюжету, герой загадочным образом окажется там после событий основного сериала. Ему предстоит пройти путь искупления и попытаться вернуться домой.
Путешествие Ридуса, как известно из предыдущих тизеров, заведет его в женский монастырь и сведет с мальчиком, нуждающимся в защите. В спин-оффе снялись Луи Пюэк Шильюцци, Мелисса МакБрайд, Адам Нагайтис, Анна Шаррье, Эрика Эбуане и Лаика Блан-Франкард.
Первый сезон «Дэрила Диксона» представят осенью 2023 года. Шоу уже продлили на второй сезон — еще до релиза пилотного. Также второй сезон получит еще один спин-офф «Ходячих мертвецов» — «Ходячие мертвецы: Мертвый город».
Кроме того, в конце 2023 года на экраны выйдет восьмой и финальный сезон «Бойтесь ходячих мертвецов», а в 2024 году зрителей ждет еще один спин-офф — он будет посвящен Рику и Мишонн.
Финал одиннадцатого и последнего сезона «Ходячих мертвецов» вышел в эфир в ноябре 2022 года.