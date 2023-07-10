Жуткий монастырь и возвращение ​​Нормана Ридуса в тизере спин-оффа «Ходячих мертвецов»

На официальном ютуб-канале появился тизер телесериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» — спин-оффа «Ходячих мертвецов» о персонаже Нормана Ридуса.
В ролике главный герой, которого вновь сыграл Ридус, оказывается в монастыре со свежими шрамами. И там же он, судя по всему, получает новые.
Подробности сюжета предстоящего сериала не раскрываются. Предполагается, что Дэрил окажется во Франции, куда он загадочным образом попадет после событий основного сериала. В проекте снимаются Норман Ридус, Мелисса МакБрайд, Клеманс Поэзи, Адам Нагайтис, Анна Шаррье и Эрик Эбуане.
Премьера запланирована на осень 2023 года. Точной даты по-прежнему нет.
Финал одиннадцатого и последнего сезона «Ходячих мертвецов» вышел в эфир в ноябре 2022 года. Весной 2023-го завершился проект «Бойтесь ходячих мертвецов».