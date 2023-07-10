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Жуткий монастырь и возвращение ​​Нормана Ридуса в тизере спин-оффа «Ходячих мертвецов»

Виктория Шанина
Сегодня в 17:06

На официальном ютуб-канале появился тизер телесериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» — спин-оффа «Ходячих мертвецов» о персонаже ​​Нормана Ридуса.

В ролике главный герой, которого вновь сыграл Ридус, оказывается в монастыре со свежими шрамами. И там же он, судя по всему, получает новые.

Подробности сюжета предстоящего сериала не раскрываются. Предполагается, что Дэрил окажется во Франции, куда он загадочным образом попадет после событий основного сериала. В проекте снимаются Норман Ридус, Мелисса МакБрайд, Клеманс Поэзи, Адам Нагайтис, Анна Шаррье и Эрик Эбуане.

Премьера запланирована на осень 2023 года. Точной даты по-прежнему нет.

Финал одиннадцатого и последнего сезона «Ходячих мертвецов» вышел в эфир в ноябре 2022 года. Весной 2023-го завершился проект «Бойтесь ходячих мертвецов».

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Норман РидусМелисса МакбрайдАнна ШаррьеЭрик Эбуане
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