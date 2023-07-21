Телекомпания AMC продлила на вторые сезоны два спин-оффа «Ходячих мертвецов»

Телекомпания AMC продлила на вторые сезоны сразу два сериала, действие которых разворачивается во вселенной франшизы «Ходячие мертвецы». Об этом сообщили Deadline и The Hollywood Reporter.
Один из сериалов — «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» с Норманом Ридусом в главной роли — еще даже не вышел на экраны. Дебютные эпизоды второго показали месяц назад: премьера шоу «Ходячие мертвецы: Мертвый город» состоялась 18 июня.
Финальную серию «Ходячих мертвецов: Мертвый город» представят 23 июля. Она станет шестым эпизодом первого сезона шоу, рассказывающего о пути Мэгги и Нигана через постапокалиптический Манхэттен, полностью отрезанный от материка.
Проект о Диксоне же стартует на телеканале AMC осенью, 10 сентября. Он расскажет о путешествии героя Нормана Ридуса пр разрушенной Франции после того, как его выбросило на берег без малейшего понимания, что с ним произошло.
Также осенью создатели франшизы представят восьмой и последний сезон «Бойтесь ходячих мертвецов», а в 2024 году на экраны выйдет еще один спин-офф — он будет посвящен Рику и Мишонн.