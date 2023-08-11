Wildberries показал один из вариантов нового логотипа

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук ранее сообщала о планах по плавному «частичному ребрендингу» и перерисовке логотипа. «Ощущаем, что бренд несколько устарел, хотим, чтобы он считывался как дружелюбный и современный», — поясняла она. В компании также рассматривали сокращение названия до аббревиатуры WB, потому что «длинное название не всегда красиво смотрится».