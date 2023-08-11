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Wildberries показал один из вариантов нового логотипа

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:10

Маркетплейс Wildberries начал тестировать новый логотип, сообщили ТАСС в пресс-службе. Увидеть его можно в некоторых пунктах выдачи и на международном сайте.

«Мы разработали несколько концепций логотипа, тестируем одну из них. Получаем и оцениваем обратную связь от покупателей», — объяснили в Wildberries. Пресс-служба подчеркнула, что «о полномасштабном ребрендинге речь пока не идет», это всего лишь тестирование.

В Wildberries решили отказаться от фирменного цвета в логотипе, заменив на черные строчные буквы на белом фоне. ТАСС пишет, что в обновлении используется другой шрифт — более плавный.

© Скриншот с сайта global.wildberries.ru

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук ранее сообщала о планах по плавному «частичному ребрендингу» и перерисовке логотипа. «Ощущаем, что бренд несколько устарел, хотим, чтобы он считывался как дружелюбный и современный», — поясняла она. В компании также рассматривали сокращение названия до аббревиатуры WB, потому что «длинное название не всегда красиво смотрится».

В августе 2022-го Wildberries на день разместил на главной странице русскоязычный логотип «Ягодки» в рамках маркетинговой акции.

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Татьяна Бакальчук
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