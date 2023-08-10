Детей погибших участников военной операции предложили зачислять в школы без очереди

Ранее сын участника военной операции рассказал, что поступил в МФТИ со 127 суммарными баллами по ЕГЭ при проходном балле в 291. По словам абитуриента, на первом собеседовании он не смог решить ни одной задачи и его отговаривали от поступления в вуз, но он не изменил своего решения. Кроме того, у него в школе фактически не было информатики, которая профильная на выбранной им специальности, и выпускник не сдавал ЕГЭ по этому предмету.