Детей погибших участников военной операции предложили зачислять в школы без очереди

Минпросвещения предложило зачислять в школы детей, чьи родители погибли в военной операции на Украине, без очереди. Проект приказа ведомства опубликован на портале правовых актов.
Новые правила хотят распространить на детей военнослужащих, участников «добровольческих формирований» и сотрудников Росгвардии, погибших «при выполнении задач в специальной военной операции» или от увечий и заболеваний, полученных на фронте.
Проект приказа касается также усыновленных детей и детей под опекой или попечительством участников боевых действий. Если документ примут, он будет действовать до 1 марта 2026 года.
Сейчас дети участников военной операции могут поступить вне конкурса в университеты. Согласно указу Владимира Путина, вузы обязаны ежегодно устанавливать квоту для такой категории граждан в размере не менее 10% от общих бюджетных мест. При этом детям военных, которые во время боевых действий получили ранения или погибли, сдавать экзамены не обязательно, достаточно аттестата. Тем, чьи родители участвовали в спецоперации, но не были ранены, экзамены сдавать нужно. Новые правила заработали с прошлого учебного года.
В этом году места по таким квотам оказались не полностью заполнены как в московских, так и в региональных университетах, рассказали РБК в вузах. К примеру, из 396 мест, выделенных ВШЭ, востребованным оказалось лишь 41, в ИТМО — девять из 132, в РЭУ имени Плеханова — пять из 72.
Ранее сын участника военной операции рассказал, что поступил в МФТИ со 127 суммарными баллами по ЕГЭ при проходном балле в 291. По словам абитуриента, на первом собеседовании он не смог решить ни одной задачи и его отговаривали от поступления в вуз, но он не изменил своего решения. Кроме того, у него в школе фактически не было информатики, которая профильная на выбранной им специальности, и выпускник не сдавал ЕГЭ по этому предмету.