Польша разместит на границе с Беларусью 10 тыс. военных

Блащак назвал слова Александра Лукашенко о том, как «беларусы не раз отражали вторжение с Запада», и призыв «не торопиться испытать это на собственной шкуре» провокацией. «Мы должны быть готовы к различным сценариям, мы ничего не исключаем. Именно поэтому мы решили перебросить войска ближе к границе [с Беларусью], чтобы отпугнуть агрессора», — заявил он.