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Польша разместит на границе с Беларусью 10 тыс. военных

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:54

Польша увеличит численность войск на границе с Беларусью до 10 тыс. человек. Заявления министра обороны Мариуша Блащака передает Польское агентство новостей.

Блащак назвал слова Александра Лукашенко о том, как «беларусы не раз отражали вторжение с Запада», и призыв «не торопиться испытать это на собственной шкуре» провокацией. «Мы должны быть готовы к различным сценариям, мы ничего не исключаем. Именно поэтому мы решили перебросить войска ближе к границе [с Беларусью], чтобы отпугнуть агрессора», — заявил он.

По словам министра, четыре тысячи военных будут осуществлять поддержку пограничников, еще шесть тысяч будут находиться в резерве. Ранее погранслужба Польши просила военное ведомство направить тысячу военнослужащих на границу с Беларусью.

Усилением восточной границы польские власти занялись после перемещения ЧВК «Вагнер» в Беларусь. Лукашенко рассказывал, что наемники хотят идти на Польшу, и жаловался Владимиру Путину на переброску польских войск к границам Союзного государства, пообещав показать бригады на специальной карте.

29 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что более 100 наемников ЧВК «Вагнер» переместились к границе страны в направлении Сувалкского коридора. Он уверен, что это «шаг к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию».

По словам Моравецкого, переодетые в белорусских пограничников вагнеровцы будут помогать нелегалам попасть в Польшу и, возможно, сами попытаются нелегально пересечь границу, выдавая себя за иммигрантов.

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Александр ЛукашенкоВладимир ПутинМариуш БлащакМатеуш Моравецкий
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