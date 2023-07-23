Лукашенко: «вагнеровцы» хотят идти на Варшаву

«Я держу их в центре Белоруссии, как договорились, не хотелось бы их туда передислоцировать, потому что у них настроения плохие. И, надо отдать должное, они знают, что происходит вокруг Союзного государства. Ну это так, штрих. Мы будем всячески этому противодействовать, но просим рассмотреть этот вопрос там, у себя», — обратился к Путину Лукашенко.