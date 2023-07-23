Лукашенко: «вагнеровцы» хотят идти на Варшаву

Александр Лукашенко рассказал, что ЧВК «Вагнер» хотят идти на Польшу. Такое заявление он сделал на встрече с Владимиром Путиным в Константиновском дворце в Стрельне. Видео с нее опубликовал ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» Павел Зарубин.
«Может быть, и не следовало бы говорить, но скажу. Нас стали напрягать „вагнеровцы“. „Хочется на Запад. Разрешите нам“. Говорю, вам зачем на Запад? „Ну, сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув“», — передает Лукашенко разговор с кем‑то из ЧВК.
«Жешув для них неприемлимый. Когда они воевали под Артемовском, они же знают, откуда шла военная техника, и у них внутри это сидит: „Жешув это беда“», — пояснил президент Беларуси.
«Я держу их в центре Белоруссии, как договорились, не хотелось бы их туда передислоцировать, потому что у них настроения плохие. И, надо отдать должное, они знают, что происходит вокруг Союзного государства. Ну это так, штрих. Мы будем всячески этому противодействовать, но просим рассмотреть этот вопрос там, у себя», — обратился к Путину Лукашенко.
Также белорусский лидер пожаловался на переброску польских войск к границам Союзного государства и пообещал показать бригады Путину на специальной карте. Эту часть встречи опубликовал телеграм-канал Smotri Media
«Они начали активно подключать Польшу и наемников. Я привез вам карту о переброске военных сил Польши к границе Союзного государства. Мы видим, готовится почва. Одна из этих бригад нашла место свое в 40 километрах от Бреста. Стояли километрах в 500 — стали в 40 километрах. И в 100 километрах от Гродно — другая бригада», — поделился Лукашенко.