Премьер-министр Польши: к границе страны переброшены больше 100 наемников ЧВК «Вагнер»

Мнение о том, что ЧВК «Вагнер» отправлены в Беларусь для захвата Сувалкского коридора, высказывал глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов. «Понятно, что «вагнера» ушли в Белоруссию, чтобы обучать белорусские вооруженные силы. На самом деле не только. И не столько. Есть такой Сувалкский коридор», который в случае чего нам очень нужен. Готов ударный кулак, который этот несчастный коридор возьмет за считанные часы», — рассказал депутат в эфире ВГТРК.