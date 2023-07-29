Премьер-министр Польши: к границе страны переброшены больше 100 наемников ЧВК «Вагнер»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что к границе страны переместились более 100 наемников ЧВК «Вагнер». Его слова передает газета Wyborcza.
«Сейчас ситуация становится еще более опасной. Более сотни наемников группы «Вагнер» двинулись к Сувалкскому коридору. Это, безусловно, шаг к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию», — уверен глава правительства. Такое заявление он сделал во время посещения завода в Гливице, где ремонтируют переданные Украине немецкие танки Leopard 2.
Моравецкий напомнил, что в течение двух лет польско-белорусская граница постоянно подвергается нападениям нелегальных иммигрантов. По его словам, переодетые в белорусских пограничников «вагнеровцы» будут помогать нелегалам попасть в Польшу. Он не исключил, что наемники, выдавая себя за иммигрантов, сами попытаются нелегально пересечь границу.
Сувальский коридор — это территория, охватывающая города Сувалки, Августов и Сейны. Он соединяет страны Балтии с Польшей и остальными странами НАТО, а также разделяет Калининградскую область и Беларусь.
Сейчас подразделения ЧВК «Вагнер» размещены в лагере в деревне Цель, в 20 км от Осиповичей, уточняет РБК. Там неделю назад Евгений Пригожин зарегистрировал компанию «Конкорд Менеджмент и Консалтинг».
23 июля Александр Лукашенко рассказал, что ЧВК «Вагнер» хотят идти на Польшу: «Нас стали напрягать «вагнеровцы». «Хочется на запад. Разрешите нам». Говорю, вам зачем на запад? «Ну, сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув»».
Тогда же белорусский лидер пожаловался на переброску польских войск к границам Союзного государства: «Они начали активно подключать Польшу и наемников. Я привез вам карту о переброске военных сил Польши к границе Союзного государства. Мы видим, готовится почва. Одна из этих бригад нашла свое место в 40 километрах от Бреста. Стояли километрах в 500 — стали в 40 километрах. И в 100 километрах от Гродно — другая бригада».
Мнение о том, что ЧВК «Вагнер» отправлены в Беларусь для захвата Сувалкского коридора, высказывал глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов. «Понятно, что «вагнера» ушли в Белоруссию, чтобы обучать белорусские вооруженные силы. На самом деле не только. И не столько. Есть такой Сувалкский коридор», который в случае чего нам очень нужен. Готов ударный кулак, который этот несчастный коридор возьмет за считанные часы», — рассказал депутат в эфире ВГТРК.