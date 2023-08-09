Титул принца Гарри убрали с сайта королевской семьи

Титул принца Гарри «Его Королевское Высочество» убрали с сайта британской королевской семьи, сообщает телеканал GBN.
Это произошло через три года после того, как Гарри и его супруга Меган Маркл отказались от обязанностей членов монаршего семейства.
У Гарри не только отозвали титул, но и понизили его позицию на сайте британской короны. Теперь он находится на предпоследнем месте списке. После него следуют лишь принц Эдвард, герцог Кентский (двоюродный брат Елизаветы II), Меган Маркл и обвиненный в изнасиловании принц Эндрю, герцог Йоркский.
В январе 2020 года принц Гарри и его супруга Меган Маркл заявили, что перестанут исполнять королевские обязанности и лишатся титулов Его и Ее Королевское Высочество. Кроме того, они больше не будут получать деньги из королевской казны. После этого пара переехала сперва в Канаду, а затем — в США.
В начале 2023 года Гарри выпустил автобиографию, которая стала самой быстро продаваемой нон-фикшен-книгой в Великобритании. В книге Гарри откровенно описал некоторые скандальные подробности своей жизни. Он рассказал об опыте употребления наркотиков, вооруженном конфликте в Афганистане, драке с братом Уильямом. Также он описал ссоры с семьей и обвинил своего отца, короля Карла III, в том, что тот ставит свои интересы превыше всего.
Через несколько дней после публикации Букингемский дворец потребовал от Гарри и Меган Маркл освободить их резиденцию в Великобритании, усадьбу Фрогмор.