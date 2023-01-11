Автобиография принца Гарри стала самой продаваемой нехудожественной книгой в Великобритании

Автобиография принца Гарри стала самой быстро продаваемой нон-фикшн книгой в Великобритании. В первый день продаж было раскуплено 400 000 экземпляров, сообщает The Guardian.
«Мы всегда знали, что эта книга будет популярна, но она превосходит [по продажам] даже наши самые оптимистичные ожидания. Насколько нам известно, единственные книги, которые продали больше в тот день, — это книги с другим Гарри [Поттером]», — заявил управляющий директор издания Transworld Penguin Random House. Цифры включают в себя продажи в бумажных, электронных и аудиокниг.
Представители крупнейшей сети книжных магазинов в Великобритании Waterstones в комментарии Forbes отметили, что получили самое крупное количество предварительных заказов за последнее десятилетие перед выходом «Запасного». В сети книжных магазинов The Bookseller, специализирующихся на документальной литературе, зафиксировали «беспрецедентное количество» покупателей.
В откровенной автобиографии Гарри есть фрагменты о том, что принц Уильям применял физическое насилие. Гарри также обвинил своего отца, короля Чарльза, в том, что он ставит свои интересы превыше всего.