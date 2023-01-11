Автобиография принца Гарри стала самой продаваемой нехудожественной книгой в Великобритании

«Мы всегда знали, что эта книга будет популярна, но она превосходит [по продажам] даже наши самые оптимистичные ожидания. Насколько нам известно, единственные книги, которые продали больше в тот день, — это книги с другим Гарри [Поттером]», — заявил управляющий директор издания Transworld Penguin Random House. Цифры включают в себя продажи в бумажных, электронных и аудиокниг.