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Принца Гарри и Меган Маркл попросили покинуть их резиденцию в Великобритании по решению Карла III

Виктория Шанина
Сегодня в 16:42

Букингемский дворец потребовал от принца Гарри и его супруги Меган Маркл освободить усадьбу Фрогмор — их резиденцию в Великобритании. Соответствующее решение принял Карл III, пишет Sky News со ссылкой на представителя пары.

Усадьба с десятью спальнями расположена на территории Виндзорского
замка в графстве Беркшир. Пользоваться замком супругам позволила Елизавета II.

Отмечается, что покинуть резиденцию принца Гарри и Меган Маркл попросили в январе. За несколько дней до этого были опубликованы мемуары принца Гарри «Spare».

В книге принц Гарри довольно откровенно описывает некоторые скандальные подробности своей жизни. Он пишет об опыте употребления запрещенных веществ, вооруженном конфликте в Афганистане, драке с братом Уильямом. Также он описал свои ссоры с семьей и обвинил своего отца, короля Карла III, в том, что тот ставит свои интересы превыше всего.

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принц ГарриЕлизавета II
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