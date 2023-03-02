Принца Гарри и Меган Маркл попросили покинуть их резиденцию в Великобритании по решению Карла III

В книге принц Гарри довольно откровенно описывает некоторые скандальные подробности своей жизни. Он пишет об опыте употребления запрещенных веществ, вооруженном конфликте в Афганистане, драке с братом Уильямом. Также он описал свои ссоры с семьей и обвинил своего отца, короля Карла III, в том, что тот ставит свои интересы превыше всего.