«Собираешься зачитать рэп?»: в твиттере делятся смешными историями о пережитом расизме

Американские пользователи твиттера делятся смешными историями о пережитом расизме.
Обсуждение запустил пользователь @Tripolar_B, который предложил подписчикам поделиться расистскими, но смешными историями из жизни и получил больше 11 тысяч различных откликов.
Из треда становится ясно, что зачастую с расизмом сталкиваются в школе: неловкие ситуации возникают, когда дети из культурно и этнически разных семей знакомятся друг с другом или открывают для себя темные страницы истории США.
Другие пользователи много упоминают колледж, где бывшие подростки предоставлены сами себе и часто действуют под влиянием предрассудков. Например, верят студенту-азиату, который крадет стулья из кафе под предлогом кружка по математике.
По словам пользователей, они также становились жертвами расистов-коллег на работе или слышали оскорбления от грубых клиентов. Бывает и наоборот, когда сотрудники заведений не следят за своими словами или предполагают, что люди одной расы автоматически должны быть знакомы друг с другом.
Вы когда‑нибудь сталкивались с расизмом, но это было смешно?
В старших классах я сидела рядом с парнем-азиатом, и в моей голове пронеслась мысль: «Интересно, из какой он страны? Не буду спрашивать, вдруг он сочтет это грубым». И тут он меня спрашивает: «Так из какой части Мексики твои родители?» А мои родители из восточного Лос-Анджелеса.
Не я, но моя бабушка (русская женщина) была в ресторане, и к ней подошел пожилой мужчина. У них завязался разговор, и он сказал: «Да от черных тут одни беды». Тут же почти со скоростью света в ресторане появился ее темнокожий парень и поцеловал ее прямо у него на глазах.
В средней школе учился с мальчиком-конфедератом, он сидел за мной и рисовал свастики на столе, я всегда считал его туповатым. Я ему говорю: «Знаешь что, <имя>, твое место на строгом режиме», а он мгновенно отвечает: «Твое место на плантации».
Видела историю, как чернокожий мужик заказал Uber, его водитель был индийцем. Мужик вытащил дюрагу и надел. Тут водитель повернулся и спросил: «Собираешься читать рэп?»🤣.
Я сожалею об этом, но я служил на Окинаве в качестве морского пехотинца. Мне 19… я ни черта не знал. В первый же выходной мы пошли в «Макдональдс», я подошел к стойке и громко крикнул: «Биг Мак!». Чувак уставился на меня и говорит: «Потише, Флейва Флав, мы знаем английский!».
В магазине, выбираю арбуз. Белая женщина спрашивает меня, как их выбирать. Ответил, что нужно лизнуть нижнюю часть арбуза, какой слаще, тот и бери. Она реально принялась их лизать 😭.
Моя коллега-мексиканка принесла на работу своего новорожденного ребенка, а потом привела его еще раз, когда ему исполнился год. Начальник был так рад, что сказал: «Ого, он такой большой, должно быть, съел все буррито дома». В этот момент я кричала внутрь 😭💀
Мой пастор был белым. Его разочаровало то, что у меня дома нет коллекции кроссовок Jordan.
Я учился в колледже в Праге и однажды напился перед ужином с соседкой по комнате и ее родителями. Они были из Техаса. А я мулат, наполовину чернокожий. И вот я сижу напротив ее отца, техасского нефтяника. Только за столом до него дошло, как оскорбительно слово на букву «Н», и он никак не мог перестать об этом говорить.
Один мой коллега постоянно кланялся, когда встречал парня-азиата. Тот отвечал тем же. Когда я спросил у азиата, откуда он, он сказал, что из Огайо.
Я была в магазине косметики, помогала тете моего ребенка купить средства для волос (они белые, а я нет). Бабушка держит моего ребенка на руках, а я хватаю то, что мне нужно. Сотрудница начала задавать вопросы о ребенке, на них может ответить только мама. Вот я отвечаю, и она начинает раздражаться.
Тогда она говорит: «О, ребенок ваш? Я ей говорю, что да, а она мне: «Ну, все равно он симпатичный» 💀 Я чуть жалобу на нее не написала.
Белый чувак ругал меня по телефону и неправильно произнес мое имя. Я поправил его, а он такой «Ага, уга-буга, я же говорил». У меня не было слов.
В колледже один бухой чел начал щелкать языком после того, как я рассказал, что родился в Восточной Африке. Я говорю: «Расистский ты кусок дерьма, да ты даже понятия не имеешь, откуда я». И он тут же ответил: «Наверное, из Эритреи».
Должна была встретиться с друзьями в кафе. Ну я пришла, и официант подвел меня к столику со какими‑то чернокожими людьми. И вот мы просто стоим/сидим и смотрим друг на друга вот так
Не расизм, но смешно и связано с расой.
В третьем классе я пришел в школу, и мои одноклассники весь день были со мной очень милы. Я подумал, что это потому, что я болел накануне. А потом увидел пропущенную домашку и узнал, что вчера они изучали тему рабства. Мне стало стыдно за это.
Я был единственным чернокожим ребенком в классе, поэтому всякий раз, когда они видели чернокожего мужчину или женщину, мои одноклассники спрашивали: «Эй, это твоя мама? Это твой папа?». Однажды в класс вошла чернокожая женщина, и кто‑то снова спросил. Я закричал «НЕТ!» и обернулся. Но в тот раз это была моя мама.
Полиция кампуса как‑то раз поймала меня за кражей стульев из Starbucks. Я им сказал, что несу их на встречу кружка математиков, и меня отпустили. Так на моем балконе наконец-то появиились стулья.
Из других заметных споров последних дней в соцсети Илона Маска отличилась дискуссия о зарплате в 35 тысяч рублей, увлекшая пользователей на несколько дней. А затем большой интерес вызвал вопрос, нужно ли знать порядок букв в русском алфавите.