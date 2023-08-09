«Собираешься зачитать рэп?»: в твиттере делятся смешными историями о пережитом расизме

Я была в магазине косметики, помогала тете моего ребенка купить средства для волос (они белые, а я нет). Бабушка держит моего ребенка на руках, а я хватаю то, что мне нужно. Сотрудница начала задавать вопросы о ребенке, на них может ответить только мама. Вот я отвечаю, и она начинает раздражаться.

Тогда она говорит: «О, ребенок ваш? Я ей говорю, что да, а она мне: «Ну, все равно он симпатичный» 💀 Я чуть жалобу на нее не написала.