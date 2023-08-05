«На 35к никакой семьи не получится»: в твиттере спорят, сколько нужно зарабатывать партнеру

Конечно, захватившая тысячи пользователей тема не могла не стать поводом для шуток. Похоже, теперь в соцсети мужиком считается только человек мужского пола с зарплатой от 36 тыс. Ещё кто‑то предположил, что на самом деле оригинальный тред был замаскированной рекламы службы по контракту, а настоящие женщины ждут от партнера не доход, а окончание тюремного срока.