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«На 35к никакой семьи не получится»: в твиттере спорят, сколько нужно зарабатывать партнеру

Максим Саблин
Сегодня в 20:06

В твиттере разгорелся спор о зарплатах мужчин. Девушка рассказала, что не хочет встречаться с партнерами с зарплатой в 35 тыс. рублей. В ответ в соцсети решили выяснить, сколько вообще стоит зарабатывать, чтобы без страха завести ребенка, и правда ли дело только в ежемесячном доходе.

Пользовательница твиттера @lamaanddrama поделилась, что столкнулась с мужчиной, который хотел завести отношения и семью. В то же время он зарабатывает 35 тыс. рублей, и, по ее мнению, с такой зарплатой «никакой семьи особо не получится».

Часть читателей с ней не согласилась. По их словам, такие деньги получают очень многие россияне на рядовых должностях и, кроме того, отношения нельзя измерять деньгами. Впрочем, большинство ответивших авторку поддержали и согласились, что двоим взрослым и ребенку было бы тяжело вписаться в рамки такого бюджета. Важным

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История @Lamaanddrama заставила другую блогерку задуматься, а каким вообще должен быть доход мужчины, чтобы девушке было комфортно планировать семью. Она задала этот вопрос подписчикам — часть из них призналась, что не готова содержать своего партнера и ждет семейный бюджет больше 100 тыс. рублей.

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Ещё несколько женщин поделились графиком собственных расходов за месяц. 35 тыс. для них совершенно ничего бы не поменяли.

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Конечно, захватившая тысячи пользователей тема не могла не стать поводом для шуток. Похоже, теперь в соцсети мужиком считается только человек мужского пола с зарплатой от 36 тыс. Ещё кто‑то предположил, что на самом деле оригинальный тред был замаскированной рекламы службы по контракту, а настоящие женщины ждут от партнера не доход, а окончание тюремного срока.

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Несмотря на оживленную дискуссию, многие точки зрения в ней оказались просто не представлены. Например, никто не задался вопросом, почему работодатели в целом считают 35 тыс. рублей достойной зарплатой или почему такие требования нужно предъявлять только мужчинам.

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