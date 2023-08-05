«На 35к никакой семьи не получится»: в твиттере спорят, сколько нужно зарабатывать партнеру

В твиттере разгорелся спор о зарплатах мужчин. Девушка рассказала, что не хочет встречаться с партнерами с зарплатой в 35 тыс. рублей. В ответ в соцсети решили выяснить, сколько вообще стоит зарабатывать, чтобы без страха завести ребенка, и правда ли дело только в ежемесячном доходе.
Пользовательница твиттера @lamaanddrama поделилась, что столкнулась с мужчиной, который хотел завести отношения и семью. В то же время он зарабатывает 35 тыс. рублей, и, по ее мнению, с такой зарплатой «никакой семьи особо не получится».
Часть читателей с ней не согласилась. По их словам, такие деньги получают очень многие россияне на рядовых должностях и, кроме того, отношения нельзя измерять деньгами. Впрочем, большинство ответивших авторку поддержали и согласились, что двоим взрослым и ребенку было бы тяжело вписаться в рамки такого бюджета. Важным
История @Lamaanddrama заставила другую блогерку задуматься, а каким вообще должен быть доход мужчины, чтобы девушке было комфортно планировать семью. Она задала этот вопрос подписчикам — часть из них призналась, что не готова содержать своего партнера и ждет семейный бюджет больше 100 тыс. рублей.
Ещё несколько женщин поделились графиком собственных расходов за месяц. 35 тыс. для них совершенно ничего бы не поменяли.
Конечно, захватившая тысячи пользователей тема не могла не стать поводом для шуток. Похоже, теперь в соцсети мужиком считается только человек мужского пола с зарплатой от 36 тыс. Ещё кто‑то предположил, что на самом деле оригинальный тред был замаскированной рекламы службы по контракту, а настоящие женщины ждут от партнера не доход, а окончание тюремного срока.
Несмотря на оживленную дискуссию, многие точки зрения в ней оказались просто не представлены. Например, никто не задался вопросом, почему работодатели в целом считают 35 тыс. рублей достойной зарплатой или почему такие требования нужно предъявлять только мужчинам.