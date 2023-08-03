О, П, Р, С, Т, У, Ф…: в твиттере обсуждают, обязательно ли знать порядок букв в алфавите

В твиттере новая тема для дискуссии: нужно ли знать алфавит. Некоторые признаются, что не знают или забыли порядок букв в алфавите, особенно в самом его конце, а другие представить себе не могут, как можно жить без этого знания. «Афиша Daily» рассматривает доводы обеих сторон.