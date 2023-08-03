О, П, Р, С, Т, У, Ф…: в твиттере обсуждают, обязательно ли знать порядок букв в алфавите

В твиттере новая тема для дискуссии: нужно ли знать алфавит. Некоторые признаются, что не знают или забыли порядок букв в алфавите, особенно в самом его конце, а другие представить себе не могут, как можно жить без этого знания. «Афиша Daily» рассматривает доводы обеих сторон.
В соцсети набрал более 1000 лайков твит пользовательницы, у которой все знакомые парни, в отличие от девушек, «не знают наизусть алфавит». Она прикрепила картинку «Женское превосходство».
Комментаторы задались вопросом, какой практический смысл знания алфавита. Автор твита ответила, что с алфавитом быстрее искать нужный документ в архивах. При этом один из комментаторов отметил, что знает примерное расположение букв и не ошибется, когда будет искать X или Z в конце списка.
Обсуждение алфавита вышло за пределы одного твита. Другие юзеры делились постом и удивлялись, как «кто‑то старше 8 лет реально не знает наизусть алфавита», а затем сравнивали это со знанием левой и правой сторон.
Вскоре появилось деление на алфовито*бов и алфавитофобов: первые стыдят других за незнание, вторые, наоборот, говорят, мол, зачем это учить. Алфавитофобы припомнили, что алфавито*бы зачем‑то считают на калькуляторе, а не столбиком и не всегда помнят таблицу умножения.
В основном же аргумент алфавитофобов строится на том, что это знание порядка букв редко пригождается и только «занимает место в голове». Их поддерживают и некоторые из тех, кто может по памяти рассказать алфавит.
Другая часть твиттера придумывала шутки и мемы о споре алфавито*бов и алфавитофобов и уровне дискуссий в соцсети.
Недавно в твиттере разгорелась дискуссия о конфликте поколений и выгорании. Начальник удивился коллегам-зумерам, покинувшим его компанию в неожиданно короткий срок, и получил урок в отношениях с новым поколением.