Собянин рассказал об отражении очередной атаки беспилотников

Один БПЛА уничтожен в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе, уточнил он. Информации о пострадавших нет.
По данным Mash, один из дронов сбит в Одинцовском районе недалеко от Минского шоссе. Телеграм-канал опубликовал кадры с предположительным уничтожением беспилотника.
Shot пишет, что два боевых дрона заходили на Москву синхронно с двух сторон — с юго-запада и с юга. Телеграм-канал уточняет, что сбиты они с разницей в 16 минут на расстоянии 55 километров друг от друга.
В конце июля — начале августа попытки атак дронов на Москву и область участились. 30 июля и 1 августа БПЛА атаковали Москву Сити, включая здание «IQ-квартала», где располагаются Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг. В результате первой атаки пострадал охранник.
Всего за лето БПЛА пытались атаковать Москву семь раз. «Афиша Daily» рассказывала, как действовать в случае атаки дронов, где бы она вас ни застала.