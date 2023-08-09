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Собянин рассказал об отражении очередной атаки беспилотников

Семён Гудошников
Сегодня в 09:49

ПВО сбило два боевых беспилотника на подлете к Москве, сказал мэр города Сергей Собянин.

Один БПЛА уничтожен в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе, уточнил он. Информации о пострадавших нет.

По данным Mash, один из дронов сбит в Одинцовском районе недалеко от Минского шоссе. Телеграм-канал опубликовал кадры с предположительным уничтожением беспилотника.

Корреспондент РБК, находившийся в районе Лефортово, слышал громкие звуки около 3.00.

Shot пишет, что два боевых дрона заходили на Москву синхронно с двух сторон — с юго-запада и с юга. Телеграм-канал уточняет, что сбиты они с разницей в 16 минут на расстоянии 55 километров друг от друга.

В конце июля — начале августа попытки атак дронов на Москву и область участились. 30 июля и 1 августа БПЛА атаковали Москву Сити, включая здание «IQ-квартала», где располагаются Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг. В результате первой атаки пострадал охранник.

Всего за лето БПЛА пытались атаковать Москву семь раз. «Афиша Daily» рассказывала, как действовать в случае атаки дронов, где бы она вас ни застала.

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