Канье Уэст впервые появился на сцене после череды скандалов из‑за его высказываний

Уэст не появлялся на сцене больше года: последний раз это было в феврале 2022 года, когда в Майами проходила презентация пластинки «Donda 2». После этого рэпер признавался в симпатии к Гитлеру и сетовал на «еврейские СМИ», а также опубликовал в твиттере изображение свастики, вписанное в звезду Давида. Во время показа своей марки Yeezy на Парижской неделе моды в прошлом году он представил футболки со слоганом «White Lives Matter», который прочно связан с ультраправыми и неонацистами в американской повестке.