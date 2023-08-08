Канье Уэст впервые появился на сцене после череды скандалов из‑за его высказываний

Канье Уэст вышел на сцену во время концерта Трэвиса Скотта в Риме. Это первое появление рэпера на сцене после череды скандалов из‑за антисемитских высказываний.
Скотт в столице Италии презентовал свой новый альбом «Utopia». «Только один человек на этой чертовой планете, который всегда был рядом со мной, прошел через все вместе со мной. Без Канье Уэста не было бы „Utopia“. Не было бы Трэвиса Скотта. Не было бы Рима», — представил Уэста Скотт.
Уэст не появлялся на сцене больше года: последний раз это было в феврале 2022 года, когда в Майами проходила презентация пластинки «Donda 2». После этого рэпер признавался в симпатии к Гитлеру и сетовал на «еврейские СМИ», а также опубликовал в твиттере изображение свастики, вписанное в звезду Давида. Во время показа своей марки Yeezy на Парижской неделе моды в прошлом году он представил футболки со слоганом «White Lives Matter», который прочно связан с ультраправыми и неонацистами в американской повестке.