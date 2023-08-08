МИА «Россия сегодня» Киселева и Симоньян намерено забрать бренд и логотип «Эха Москвы»

Международное информационное агентство «Россия сегодня» 2 августа подало заявку на регистрацию бренда «Эхо Москвы». Об этом свидетельствуют данные реестра заявок на регистрацию товарного знака и знака обслуживания Роспатента, пишет ТАСС.
В заявке указаны название и логотип нового бренда от медиа Дмитрия Киселева и Маргариты Симоньян, они полностью идентичны ранее ликвидированной радиостанции.
Новый бренд сможет производить различный медийный контент, а также оказывать разные услуги — от проката снаряжения для подводного погружения до контроля за нефтяными скважинами.
Согласно данным реестра, срок действия товарной марки «Эхо Москвы» истек 14 июля этого года. Логотип же действителен до 20 августа этого года. Видимо, истекающими сроками решили воспользоваться в «Россия сегодня».
Бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов* в комментарии «Осторожно, медиа» заявил, что бренд по-прежнему принадлежит ЗАО «Эхо Москвы», которое до сих пор не ликвидировано решением миноритарных акционеров, несмотря на закрытие радиостанции «Газпром-медиа».
«Это как переписывание учебника истории, „укрепляют прошлое“. В той же логике. И это пройдет», — написал журналист в своем телеграм-канале.
1 марта сайт «Эха Москвы» заблокировали, а радиостанцию отключили от эфира. Генпрокуратура решила, что на сайте размещалась информация «с призывами к экстремистской деятельности, насилию» и «заведомо ложные сведения в отношении действий российских военнослужащих».
После ухода радиостанции из эфира его частоту получило радио Sputnik, принадлежащее МИА «Россия сегодня». Также агентство обладает товарной маркой «Иностранный агент».
* Алексей Венедиктов признан иностранным агентом указом Министерства юстиции.