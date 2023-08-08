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«Солнцестояние» и «Ла-Ла Ленд»: пользователи Buzzfeed выбрали не оправдавшие ожидания фильмы

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:32

Нередко бывает так, что раскрученные фильмы с захватывающими трейлерами оказываются не так хороши, как надеялись зрители. Например, «Отряд самоубийц» Дэвида Эйера был разгромлен критиками и потерпел провал в прокате, хотя имел звездный актерский состав и до официального релиза находился в топе самых ожидаемых лент.

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Портал Buzzfeed спросил у пользователей, какой фильм не оправдал их ожиданий, несмотря на шумиху вокруг него. Мы изучили комментарии и составили рейтинг самых разочаровавших картин.

«Холодное сердце»

«Многие говорили, что это лучший фильм Disney за всю историю, уровнем выше „Короля Льва“, а это уже серьезное заявление. Фильм ни в коем случае не был плохим, но он даже отдаленно не соответствовал шумихе, и поэтому мы остались довольно разочарованы им», — karileah143.

© tenor.com

«Ла-Ла Ленд»

«Он был ужасен, и это было тяжело принять, потому что я любила большинство актеров и актрис [из фильма]. Я плакала от того, насколько это было плохо, особенно потому, что я слышала о нем такие хорошие отзывы», — jamestheflames20.

«Я люблю мюзиклы и танцевальные сцены, я люблю Райана Гослинга и Эмму Стоун! Я так ждала этот фильм, он получил множество наград… Но я его искренне его возненавидела, особенно концовку», — paulageorgettesullivan.

© tenor.com

«Всё везде и сразу»

«Мне было так скучно смотреть этот фильм, я его настолько не понимал, что выключил. Больше никогда к нему не вернусь», — bluebooky13.

© tenor.com

«Барби»

«Я большая фанатка мультфильмов о Барби и играла с куклами, когда была ребенком, но этот фильм просто не мой тип. Возможно, дело в том, что тема женской эмансипации была здесь в центре внимания. В мультфильмах эмансипация и умение постоять за то, что тебе важно, тоже было значимо, но не столь явно.

Это заложено в личности Барби, и то, что она делает, исходит из ее сердца, а не потому, что она снова хочет быть красивой. Я женщина, и нам приходится иметь дело со всеми теми вещами, о которых говорится в фильме, но я смотрю картину, чтобы убежать от реальности, а не сталкиваться с ней лицом к лицу. Это всего лишь мое мнение. Если вам нравится фильм, наслаждайтесь им», — Simon-kip.

© tenor.com

«Kingsman»

«Я обожаю первые два фильма — у меня даже есть татуировка Kingsman! И я с нетерпением ждала приквел, мне очень нравилась идея узнать больше об этом шпионском обществе и увидеть приключения, связанные с ним в прошлом. Вместо этого я получила скучный фильм с несимпатичным главным героем», — Vanessa.

© tenor.com

«Бердмэн»

«У фильма было много побед на „Оскаре“, было много шума. Когда я его посмотрел, то был очень разочарован. Ждал хотя бы какого‑нибудь умопомрачительного сюжетного поворота, но его так и не случилось», — sallytracy.

© tenor.com

«Исчезнувшая»

«Я была в восторге, когда узнала, что по книге будет снят фильм, но, как я и боялась, сюжетный поворот, который заставил меня громко ахнуть при чтении, не был реализован на экране», — EmeraldStar.

© tenor.com

«Солнцестояние»

«Его так активно обсуждали, мол, это лучший фильм ужасов в истории. Я чуть было не пошел на него в кинотеатр. Через пару лет посмотрел его в интернете, и, честно говоря, это была просто пустая трата времени», — sperkeles.

© tenor.com
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