«Солнцестояние» и «Ла-Ла Ленд»: пользователи Buzzfeed выбрали не оправдавшие ожидания фильмы

Это заложено в личности Барби, и то, что она делает, исходит из ее сердца, а не потому, что она снова хочет быть красивой. Я женщина, и нам приходится иметь дело со всеми теми вещами, о которых говорится в фильме, но я смотрю картину, чтобы убежать от реальности, а не сталкиваться с ней лицом к лицу. Это всего лишь мое мнение. Если вам нравится фильм, наслаждайтесь им», — Simon-kip.