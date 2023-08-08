«Солнцестояние» и «Ла-Ла Ленд»: пользователи Buzzfeed выбрали не оправдавшие ожидания фильмы

Нередко бывает так, что раскрученные фильмы с захватывающими трейлерами оказываются не так хороши, как надеялись зрители. Например, «Отряд самоубийц» Дэвида Эйера был разгромлен критиками и потерпел провал в прокате, хотя имел звездный актерский состав и до официального релиза находился в топе самых ожидаемых лент.
Портал Buzzfeed спросил у пользователей, какой фильм не оправдал их ожиданий, несмотря на шумиху вокруг него. Мы изучили комментарии и составили рейтинг самых разочаровавших картин.
«Холодное сердце»
«Многие говорили, что это лучший фильм Disney за всю историю, уровнем выше „Короля Льва“, а это уже серьезное заявление. Фильм ни в коем случае не был плохим, но он даже отдаленно не соответствовал шумихе, и поэтому мы остались довольно разочарованы им», — karileah143.
«Ла-Ла Ленд»
«Он был ужасен, и это было тяжело принять, потому что я любила большинство актеров и актрис [из фильма]. Я плакала от того, насколько это было плохо, особенно потому, что я слышала о нем такие хорошие отзывы», — jamestheflames20.
«Я люблю мюзиклы и танцевальные сцены, я люблю Райана Гослинга и Эмму Стоун! Я так ждала этот фильм, он получил множество наград… Но я его искренне его возненавидела, особенно концовку», — paulageorgettesullivan.
«Всё везде и сразу»
«Мне было так скучно смотреть этот фильм, я его настолько не понимал, что выключил. Больше никогда к нему не вернусь», — bluebooky13.
«Барби»
«Я большая фанатка мультфильмов о Барби и играла с куклами, когда была ребенком, но этот фильм просто не мой тип. Возможно, дело в том, что тема женской эмансипации была здесь в центре внимания. В мультфильмах эмансипация и умение постоять за то, что тебе важно, тоже было значимо, но не столь явно.
Это заложено в личности Барби, и то, что она делает, исходит из ее сердца, а не потому, что она снова хочет быть красивой. Я женщина, и нам приходится иметь дело со всеми теми вещами, о которых говорится в фильме, но я смотрю картину, чтобы убежать от реальности, а не сталкиваться с ней лицом к лицу. Это всего лишь мое мнение. Если вам нравится фильм, наслаждайтесь им», — Simon-kip.
«Kingsman»
«Я обожаю первые два фильма — у меня даже есть татуировка Kingsman! И я с нетерпением ждала приквел, мне очень нравилась идея узнать больше об этом шпионском обществе и увидеть приключения, связанные с ним в прошлом. Вместо этого я получила скучный фильм с несимпатичным главным героем», — Vanessa.
«Бердмэн»
«У фильма было много побед на „Оскаре“, было много шума. Когда я его посмотрел, то был очень разочарован. Ждал хотя бы какого‑нибудь умопомрачительного сюжетного поворота, но его так и не случилось», — sallytracy.
«Исчезнувшая»
«Я была в восторге, когда узнала, что по книге будет снят фильм, но, как я и боялась, сюжетный поворот, который заставил меня громко ахнуть при чтении, не был реализован на экране», — EmeraldStar.
«Солнцестояние»
«Его так активно обсуждали, мол, это лучший фильм ужасов в истории. Я чуть было не пошел на него в кинотеатр. Через пару лет посмотрел его в интернете, и, честно говоря, это была просто пустая трата времени», — sperkeles.