Пользователи Reddit назвали самые смешные фильмы всех времен

Пользователь Reddit под ником u/the_amateon спросил у других юзеров, какой из увиденных ими фильмов был самым смешным. За 22 часа тред собрал более 5800 комментариев. Мы составили небольшой рейтинг комедий на основе лайков и комментариев пользователей. 1. «Борат», 2006 «Самым безумным опытом, который я когда‑либо переживал в кино, была премьера „Бората“ в полностью заполненном кинотеатре в 2006 году. Я никогда этого не забуду», — MrSlimPigginz. «Сцена, где они борются голыми, заставила меня так сильно смеяться, что я действительно думал, что умру. Я не мог дышать и потянул мышцу в горле — или что‑то в этом роде. После этого мне было больно несколько дней. Оно того стоило», — Chompobar. Мокьюментари от Саши Барона Коэна рассказывает о журналисте из Казахстана, который отправляется в США, чтобы сделать репортаж об этой «величайшей в мире стране».

2. «Реальные упыри», 2014 «Смех с первой минуты и отличное знакомство с творчеством Тайки Вайтити», — CrieDeCoeur. «Один из немногих фильмов, который массово рекомендовали в стольких разных подкастах и который на самом деле не разочаровал», — Dason37. Очередная мокьюментари, но уже от режиссера Тайки Вайтити. Картина рассказывает о жизни трех вампиров — Виаго, Дикона и Владислава. Они пытаются выжить в современном мире.

3. «Типа крутые легавые», 2007 «Я простой человек. Если я вижу „Типа крутых легавых“, я прекращаю все свои дела и смотрю весь фильм», — CNYMetroStar. «Идеальная комедия, каждая реплика что‑то значит. Монтаж также на высшем уровне. Трилогия „Корнетто“ была идеальной (три фильма Эдгара Райта и Саймона Пегга с Пеггом и Ником Фростом в главных ролях: „Зомби по имени Шон“, „Типа крутые легавые“ и „Армагеддец“. — Прим. ред.)», — TheLewJD. Кинолента рассказывает о главном лондонском полицейском Николасе Энджеле, которого перевели в тихий сельский городок Сэндфорд. В нем он пытается привыкнуть к мирной, на первый взгляд, жизни и к глуповатому напарнику Дэнни Баттерману.

4. «Офисное пространство», 1999 «Я провел большую часть своих 20 лет в кол-центрах, так что юмор действительно пришелся по душе», — MihalysRevenge. «Раньше оно [„Офисное пространство“] мне нравилось, пока это не стало документальным фильмом о моей жизни», — BrutishMillhaven. Комедия от создателя «Бивиса и Батт-Хеда» с Роном Ливингстоном, Дженнифер Энистон и Дэвидом Херманом в главных ролях. Фильм рассказывает об офисном работнике Питере Гиббонсе, который после неудачного сеанса гипноза меняет свои взгляды на жизнь. Теперь его новая философия — «забей на работу».

5. «Похождения императора», 2000 «Кронк — один из величайших персонажей, когда‑либо украшавших кинематограф», — Sleepy--ash. «Раньше я преподавал всемирную историю 13-летним детям, и мне удалось втиснуть этот фильм в уроки доколумбовой Америки. Студентам понравилось, и они действительно кое‑что извлекли из этого, потому что им пришлось использовать различные исторические источники, чтобы судить о точности „Диснея“ в изображении географии инков, религии, социальных классов, мифологии и архитектуры», — Viconahopa. «Похождения императора» — мультфильм про императора инков Куско, который в результате дворцового переворота превратился в ламу.

6. «Аэроплан», 1980 «Тот момент, когда вы пересматриваете и узнаете, что Майк из „Во все тяжкие“ был в фильме, и у него, возможно, лучшая сюжетная линия», — JeffRyan1. «У фильма буквально рекорд по количеству приколов в минуту. Я смотрел его со своим 16-летним сыном несколько месяцев назад и боялся, что он не поймет многих шуток, но он все время смеялся», — RansomStoddardReddit. Комедия 80-х рассказывает о бывшем военном летчике. Он оказывается на борту самолета, экипаж которого не может управлять судном из‑за отравления.

7. «В поисках галактики», 1999 «Это самый любимый фильм моей мамы, мы смотрим его каждый День матери», — Hellofuckingjulie. «У меня на ключице вытатуирована фраза „Never give up, never surrender“ („Никогда не сдавайся“ в переводе с английского. — Прим. ред.). Мой папа всегда говорил мне это, когда я был ребенком, а потом мы вместе посмотрели фильм, и все стало понятно», — JulesLovesYou1993. Комедия Дина Паризо с Тимом Алленом, Сигурни Уивер, Аланом Рикманом, Тони Шалубом и Сэмом Рокуэллом в главных ролях. Фильм рассказывает об актерах известного в прошлом американского сериала «В поисках галактики». После закрытия проекта они неожиданно столкнулись с реальной проблемой спасения Вселенной.